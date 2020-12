Het Drentse kerstweer: koud begin en onstuimig eind

RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg is enthousiast over het weer op Eerste Kerstdag: "Het begint eindelijk een beetje op winter te lijken. Het wordt vanmiddag zo'n vijf of zes graden. En met ook nog een beetje zon erbij, is het lekker weer om er op uit te trekken."

Volgens de weervrouw kan het vanochtend op verschillende plekken nog wat glad zijn. "Zeker op niet gestrooide paden, houten bruggetjes en vlonders. Op die risicoplekken moet je een beetje uit kijken. Aan de grond was er vorst. De koudste plek in Drenthe was Eelde met vanochtend -3,1 graden."

Winterse buitjes

Een witte Kerst zit er absoluut niet in, maar volgens Spannenburg is een beetje winterse neerslag wel mogelijk. "Het is koud genoeg, er kunnen dan ook vanochtend wat winterse buitjes over Drenthe trekken, bijvoorbeeld met hagel of natte sneeuw. Even voor zevenen werd er nog een sneeuwbuitje gemeld bij Hoogeveen."

Waterkoud op Tweede Kerstdag

Over Tweede Kerstdag is de weervrouw minder te spreken. "Morgen wordt het wel wat anders", legt Grieta Spannenburg uit. "Een zuidwestelijke wind steekt op en in de loop van de dag wordt die vrij krachtig. De ochtend is nog droog, maar in de middag krijgen we vervelende miezerregen. Met een graad of zes à zeven, mogen we het wel waterkoud noemen."

Onstuimige derde Kerstdag

De zondag nemen we in dit overzicht maar mee als een soort derde Kerstdag. "Die dag wordt echt onstuimig. Een straffe zuidelijke wind, met zware windstoten boven Drenthe en regen. We sluiten de Kerst dus af met een knaller op zondag", besluit de RTV Drenthe-weervrouw.