Baanbrekers: Bijna de lucht in, maar toch met beide benen weer op de grond

In de serie Baanbrekers volgen we deze week vijf mensen die door de coronacrisis noodgedwongen het roer om moesten gooien. Vandaag het verhaal van Marlies Oortwijn (24) uit Annerveenschekanaal. De grondstewardess mocht bijna meevliegen als luchtstewardess, maar toen kwam de coronacrisis en lag het vliegverkeer grotendeels plat.

Marlies Oortwijn werkte als grondstewardess voor KLM op de luchthaven van Schiphol. Daar checkte ze mensen in en controleerde ze reisdocumenten. In maart zou Oortwijn ook de lucht in mogen om aan boord van vliegtuigen te werken als stewardess, maar zover komt het helaas niet.

Jaar op de wachtlijst

"Ik had een jaar lang op de wachtlijst gestaan. Op 16 maart kon ik eindelijk beginnen, maar dat was precies in het begin van de corona-situatie. Dus dat ging helaas niet meer door. Ik had op dat moment net vakantie en kreeg vier dagen voor de startdatum een telefoontje van KLM met het nieuws: Het gaat niet door. Dat was echt heel zuur", vertelt de bijna-luchtstewardess.

Op dat moment heeft Oortwijn al ontslag genomen als grondstewardess. "De lucht en grond staan los van elkaar. Dus ik had al ontslag genomen als grondstewardess. En toen had ik ineens geen baan meer."

Ze besluit zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een nieuwe baan: "Ik had hier in Amsterdam wel mijn huis. Het was wel lastig om een andere baan te vinden. Maar toen ben ik bij een bouwmarkt terecht gekomen."

Marlies met haar collega's op luchthaven Schiphol (Rechten: Marlies Oorwijn)

Van pumps naar stalen neuzen

"Dat is natuurlijk iets heel anders. Van mensen inchecken in mijn mooie blauwe uniform met pumps ging ik naar werken met stalen neuzen en boormachines verkopen. Dus iets heel anders, maar ik vond het eigenlijk best wel leuk."

Vanuit het werk bij de bouwmarkt keek de Drentse ondertussen uit naar een andere baan dat meer in de buurt komt van haar werk als stewardess. En met succes, want een paar maanden later kan ze aan de slag als receptioniste in een hotel op Schiphol.

'Het blijft kriebelen'

Het werk in het hotel is volgens haar wel vergelijkbaar met haar werk als stewardess als het gaat om in- en uitchecken van hotelgasten. "Geen blauw uniform, maar wel heel leuk."

Of Oortwijn ooit nog haar werk als stewardess op kan pakken, durft ze niet te zeggen. "Dat vind ik lastig. Het blijft denk ik wel altijd nog een beetje kriebelen, ook als ik hier zo sta", zegt ze bij de KLM-toestellen die geparkeerd zijn op Groningen Airport Eelde. "Maar ik zie het wel een beetje somber in. Daarom heb ik ook besloten om op termijn terug te verhuizen naar mijn vrienden en familie in Drenthe. En vanuit daar verder te zoeken naar een andere baan."

De Drentse vond het lastig om haar grote droom los te laten. "Ik heb veel aan mijn familie en vriend gehad. Je kan er over praten en je mag er ook mee zitten. Maar ik hou er wel van om gelijk door te gaan en het te accepteren."