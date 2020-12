Shakespearetheater Diever speelt rol in kersttoespraak koning

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander had dit jaar een klein Drents tintje. In zijn verhaal haalde hij twee keer het Shakespearetheater in Diever aan.

De koning benoemde verschillende persoonlijke verhalen die hij in de moeilijke coronatijd te horen kreeg. Zo had hij het over een verpleegkundige in Zwolle, een arts in Hoensbroek, studenten in Breda en de productieleider van het Shakespearetheater in Diever.

Dit zei koning Willem-Alexander erover: "Die productieleider van het Shakespearetheater uit Diever die me vertelde over dat lege gevoel: Dan zit je thuis en dan denk je: vanavond zouden we Midzomernachtsdroom gespeeld hebben."

Volslagen verrassing

En die productieleider die de koning aanhaalde, is Gosse Eefting. Hij reageert verbaasd: "Dit is een volslagen verrassing, voor mij, maar ook voor de rest van het bestuur. Iedereen vindt het fantastisch. Ik ben blij verrast!". Eefting ontmoette koning Willem-Alexander in juni in Borger. De koning ging daar in gesprek met de Drentse kunst-, cultuur-, en vrijetijdssector.

"Je doet dan je praatje bij de koning en hoopt dat het indruk maakt", zegt Gosse Eefting. "En blijkbaar heeft het indruk gemaakt. Ik heb de koning ook nog onze eigen glossy WILLIAM. meegegeven en ik heb gezien dat hij deze meenam in de auto, wie weet heeft dat geholpen."

Verdraagzaamheid en medemenselijkheid

In de toespraak stond de koning verder onder meer stil bij alle mensen die door corona getroffen zijn en stak hen een hart onder de riem. Hij pleitte voor verdraagzaamheid en medemenselijkheid: "Een land waarin mensen elkaar liefdevol tegemoet treden, is een land waar mensen zich thuis voelen."

'Midzomernachtsdroom zal weer gespeeld worden'

Ook in de afsluiting werd de Midzomernachtsdroom nog eens aangehaald. "Het kerstfeest is van oudsher het feest van het terugkerende licht na de donkerste periode van het jaar. Bij alle onzekerheid mogen we daarop vertrouwen. Heb geduld. De zon keert terug. Het licht komt terug. Midzomernachtsdroom zal weer gespeeld worden. We zullen elkaar weer kunnen ontmoeten en omhelzen. Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, een gezegend Kerstfeest."

Betekent dat dan ook dat deze voorstelling volgend jaar alsnog te zien is in Diever? Dat is volgens Gosse Eefting nog niet zeker. "Volgend jaar gaan we er weer vol goede moed tegenaan. Dit jaar zouden we het jubileum hebben van de 75e voorstelling. Volgend jaar bestaan we 75 jaar en dan willen we er alsnog een jubileumjaar van maken. Er zijn allerlei plannen met speciale voorstellingen, maar wat er dan allemaal kan, weten we natuurlijk nog niet."

