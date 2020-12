'Natuurliefhebbers hebben te weinig oog voor de moeilijke kant van sommige dieren'

Drenthen doceert filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en schrijft over wilde natuur in ons land, zoals de wolf. Hij is van mening dat we een nieuwe manier moeten vinden om met die natuur om te gaan. "Dat betekent ruimte maken voor andere soorten en nadenken over grenzen."

Eigenzinnig

"Wat een mooi verhaal, zo'n eigenwijs dier dat zich niets aantrekt van onze bestemmingsplannen en natuureffectrapportages, maar gewoon aan de wandel gaat op zoek naar een gebied waar het misschien interessant is", vindt Drenthen. "Ik snap die betovering wel die veel mensen voelen bij zo'n dier dat zijn eigen gang gaat."

Groter probleem

Maar de discussie draait niet om één edelhert. Als we de afname van de biodiversiteit een halt willen toeroepen, moeten we anders gaan handelen. "We leven in een tijd die ook wel de zesde massaextinctie wordt genoemd, het gaat heel slecht met de soortenrijkdom in de wereld. Als wij in Nederland een bijdrage willen leveren aan de oplossing dan zullen wij ons landschap meer open moeten stellen voor andere soorten die binnen wandelen. We moeten op een andere manier gaan nadenken over grenzen", aldus Drenthen.

Lastige kant

"Laten we praten over manieren waarop we kunnen zorgen dat we niet voortdurend in conflicten terecht komen met die soorten." Veel dieren hebben een lastige kant en volgens Drenthen hebben natuurliefhebbers daar te weinig oog voor. "Ik denk dat boeren er zich bewuster van zijn dan veel stedelingen dat de natuur ook zijn moeilijkheden heeft. Elke boer weet dat een rotte wilde zwijnen die je maisakker inloopt, betekent dat je een enorme schadepost hebt. Boeren en plattelanders zijn zich bewuster van de spanning die er ook is. De natuur is niet alleen mooi, nuttig en prachtig om naar te kijken maar af en toe ook lastig en uitdagend. Daar zouden stedelingen wat meer gevoel voor mogen krijgen"

Lees ook: