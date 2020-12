Verheugde reacties op kerstdiners van ondernemers Noordenveld

Via social media konden inwoners van de gemeente Noordenveld aangeven wie zo'n kerstdiner dit jaar goed zou kunnen gebruiken. Meerdere ondernemers in Roden hebben samen 140 diners beschikbaar gesteld en dinercafé De Peizer Hopbel heeft de menu's samengesteld.

Richard Kremer van de Kampeerhal bedacht het vanuit de kerstgedachte. "We wilden als bedrijf wat extra aandacht geven aan de mensen die het echt nodig hebben. En omdat ook de horeca al tijden zwaar getroffen wordt door de coronacrisis, hebben we de Peizer Hopbel gevraagd of ze mee wilden doen aan onze actie, en een speciaal viergangenmenu konden samenstellen. Zo snijdt het mes ook aan twee kanten. We verrassen op deze manier inwoners die iets extra's verdienen. En tegelijkertijd doen we ook iets voor de horeca, die zware tijden doormaakt. Want de kerstmenu's die ze gaan maken, worden gewoon betaald door ons."

Bijzonder dessert

Het begon met tien kerstdiners van de Kampeerhal, maar steeds meer ondernemers haakten aan zodat er uiteindelijk 140 viergangenmenu's waren weg te geven.

"Als voorgerecht krijgen de mensen huisgemarineerde zalm met daarbij limoncello uit Peize. Dan hebben we een bospaddenstoelensoepje en als hoofdgerecht hebben we varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus. Als nagerecht hebben we ons Peizer Hopbel dessert met een bol van chocolade gevuld met chocolademousse die ze thuis zelf kapot moeten slaan. In een video op Youtube wordt precies uitgelegd hoe het allemaal werkt", zegt chef-kok Jeroen Flikkema.

Tekst loop door onder de foto

Het nagerecht (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Dubbelblij

De 32-jarige Bianca Snijders uit Peize neemt het eerste pakket in ontvangst. "Ik vind het helemaal super. Ik vind het sowieso een leuke actie. Mijn vriendin had me opgegeven. Ik ben haar heel dankbaar", zegt ze.

Zonder dit viergangenmenu was het voor haar trouwens sowieso al een mooie kerst, "want ik ben vanochtend borstkankervrij verklaard. Daar ben ik heel blij mee. Dit kerstdiner is dan helemaal de kers op de taart", aldus Snijders.

Ook voor eenpersoonshuishoudens

Vijftien pakketten zijn voor cliënten van de voedselbank bestemd. "Wij zijn daar heel blij mee. We kunnen er ook eenpersoonshuishoudens heel blij mee maken, want die kunnen dan iemand uitnodigen, zodat ze samen Kerst kunnen vieren. We danken de Kampeerhal en de Peizer Hopbel heel hartelijk dat ze aan ons als voedselbank hebben gedacht", zegt Bouke Schaap, cliëntcoördinator van de voedselbank Noordenveld.