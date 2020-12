Veelgebruikte sneltest minder betrouwbaar dan gedacht

Een sneltest die in Nederland dagelijks duizenden keren wordt gebruikt mist 40 procent van de coronagevallen, komt naar voren uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Het gaat om antigeensneltests van farmaceut Abbott die worden gebruikt om mensen met klachten te testen. Veel commerciële teststraten maken gebruik van deze sneltest. De test wordt ook aangeboden op verschillende GGD-locaties.

GGD Drenthe begint pas in januari met het afnemen van sneltesten. Dan is het nieuwe test- en vaccinatiecentrum op het terrein van het TT Circuit klaar.

Zo komt het test- en vaccinatiecentrum op het TT-circuit eruit te zien (Rechten: GGD)

Het plan is dat ook GGD Drenthe de zogenoemde antigeentesten gaat gebruiken. Of dit de testen zijn van farmaceut Abott is niet bekend.

Eerder legde projectleider Paulien Nienhuis van de GGD Drenthe uit: ""We hebben voor de sneltesten, dat zijn de in eerste instantie antigeentesten, de analyseruimtes decentraal gemaakt. Dat houdt in dat direct na de afname we een ruimte hebben gecreëerd waar de analyse van het afgenomen monster al plaatsvindt. Wij denken dat we daarmee nog meer snelheid voor de burger mee kunnen realiseren."

Aan het begin van de week maakten we deze reportage over de bouw van het testcentrum:

Lees ook: