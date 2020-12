Het jaar van René Karst: 'Alle kleuren van de regenboog kwamen voorbij'

Met recht mag je 2020 voor zanger René Karst uit Hoogeveen een turbulent jaar noemen. Ga maar na: in het voorjaar was hij ernstig ziek door corona. Later in het jaar werd hij geconfronteerd met zijn auto's die in brand vlogen. Maar er was ook positief nieuws: hij hoorde dat hij opa werd en kreeg een gouden plaat.

Toen begin dit jaar het coronavirus zich verspreidde over de wereld en ook Nederland aandeed, werd Karst getroffen. In maart lag hij in het ziekenhuis met koorts. Hij moest enkele dagen aan de hartbewaking. Negen maanden later is de zanger fysiek nog niet de oude. "Ik heb nog twee keer in de week fysiotherapie, kan nog geen trap oplopen. Ik ben bekaf van hele kleine inspanningen. Ik heb waarschijnlijk toch longschade opgelopen, waardoor ik niet voldoende kan herstellen als je even een piek hebt. Na een trap oplopen heb ik vijf minuten nodig om bij te komen."

Artsen houden de situatie goed in de gaten. "Het is een jonge ziekte, dus ze weten het zelf ook niet hoe ze moeten behandelen. En dus, het klinkt wat gek, we proberen maar wat. Het is allemaal koffiedik kijken." De periode in het ziekenhuis noemt Karst "een angstige periode. Het was heel erg benauwd. Ik heb momenten gedacht; 'Nou, als ik hier weer uitkom.' Ik geniet van iedere dag dat ik nog leef. Dit gun je niemand."

Karst zegt dat het verder best redelijk met hem gaat. "Ik voel mij goed, ik functioneer ook lekker. Ik ben lekker liedjes aan het schrijven, ik kan alleen niet optreden."

Opa

Net voordat de zanger ziek werd, hoorden hij en zijn vrouw dat ze opa en oma zouden worden. Dat gebeurde op de verjaardag van zijn dochter Michelle. "Tijdens die verjaardag kreeg ik een cadeautje van mijn zoon en schoondochter. Iedereen die er was. Kregen we babyshampoo, toen viel het kwartje. Dat heeft mij er door gesleept toen ik ziek was, dat zit toch in je achterhoofd."

Het opa-worden inspireert Karst tot het uitbrengen van een verhalenboek over Bloef, een beer waarover hij in het verleden heeft gezongen. "Over die beer heb ik iets van veertig verhaaltjes geschreven. Alles gaat kriebelen. Het lijkt mij zo mooi om voor die kleine hummeltjes verhaaltjes voor te lezen."

Ook was er een gouden plaats voor Karst voor het nummer 'Liever te dik in de kist', dat hij schreef en samen met Stef Ekkel zong. "Die hangt in de studio in Hilversum. Je moet ergens een keer die platen ophangen. Ik heb daar meer mensen over de vloer die het wat zegt dan hier in Hoogeveen. Ik vond het wel mooi om het op te hangen in de studio waar ik het ook geschreven heb."

Autobranden

Halverwege het jaar werden, in mei en september, auto's voor de woning van Karst in brand gestoken. "De eerste keer heeft het huis niet geraakt. Toen heb ik camera's aangeschaft omdat je dit niet nog een keer wil." Maar nog voordat Karst ze kon ophangen ging het opnieuw mis. "Dit keer sloeg het wel over naar het huis en naar de auto van mijn dochter." Inmiddels is de aannemer geweest om alles te repareren. "We zijn weer een beetje tot rust gekomen. Al moet ik zeggen dat het voor mijn dochter en vrouw wel zwaar is. Die zijn van het minst of geringste wakker. Mensen hebben niet in de gaten wat het doet met iemand. Het houdt je zo angstig voor ieder dingetje dat je rond het huis hoort. Je denkt dat alles iets zou kunnen zijn. Dat had ik hiervoor nooit."

Terugkijkend op 2020 maakt Karst de vergelijking met een regenboog. "Alle kleuren van de regenboog kwamen voorbij. Van heel mooi zomers geel naar het diepzwart van de branden. Ik blijf een positief mens. Ik kan mij niet voorstellen dat we dit op enige manier verdiend hebben. Ik weet dat ik slechte muziek maak, maar zo slecht is het toch ook weer niet. Ik hoop dat mensen ons ons eigen privé gunnen."

Lees ook: