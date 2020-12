Kerstmis als buschauffeur: 'Er hangt altijd een speciaal sfeertje'

Vervelend vindt Agnes het niet erg om door te werken tijdens Kerst, al is het wel een stuk stiller in de bus. "Er heerst altijd een speciaal sfeertje. Je krijgt passagiers die onderweg zijn naar familie om Kerst te vieren, mensen zijn over het algemeen wel vrolijk en vaak regelt Qbuzz een buffetje of een attentie voor ons", vertelt de buschauffeur.

Doorrijden is belangrijk

Agnes begint met een rit op lijn 300 van Emmen naar Groningen. Het station van Emmen is in de ochtend vrijwel verlaten, op een enkele vroege reiziger na. Juist voor dat handjevol reizigers is het belangrijk dat de bussen gewoon doorrijden tijdens de feestdagen. "Ik ga Kerst vieren in Schoonoord, om Kerst te vieren met mijn kleinkinderen", vertelt een oudere dame die in haar eentje bij de halte staat. "Altijd met de bus, want ik heb geen auto. Alleen maar een fiets."

Buschauffeurs werken volgens Agnes altijd wel onregelmatig en dat is met Kerst niet anders. Er is wel roulatie, maar het kan best zijn dat je als chauffeur beide kerstdagen moet werken. "Het hoort er bij, dat is niet erg. Het is een gewone dienst van acht uur en vanavond kan ik dus bij mijn gezin zijn. Morgen ben ik gelukkig vrij, dus dan kunnen we nog even goed Kerst vieren."

Weinig reizigers

In de bus van Emmen naar Groningen zitten de hele rit welgeteld drie reizigers. Op weg van of naar hun kerstdiner. Door het coronavirus heeft Agnes sowieso al minder mensen dan normaal in de bus. "Vaak zo'n vijftien tot twintig op lijn 300, maar vandaag ongetwijfeld nog minder."

Onderweg stapt er niemand in, ook niet bij de normaal zo drukke halte langs de N34 bij Gieten. "Op doordeweekse dagen is dit echt een druk overstappunt voor de bus naar Assen en Veendam. Nu is het heel erg rustig", vertelt Agnes. Jammer vindt ze het wel, maar vervelend om te rijden is het volgens de buschauffeur nooit.

Ze is stiekem wel blij dat er geen sneeuw ligt tijdens de Kerst. "Dat is altijd wat lastiger rijden, al is het landschap eromheen wel erg mooi."