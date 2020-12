Politieachtervolging eindigt met crash in Breda: man (33) uit Assen opgepakt

Een 33-jarige automobilist uit Assen is afgelopen nacht na een achtervolging aangehouden in Breda. De achtervolging begon bij de grensovergang met België in Hazeldonk en eindigde met een crash in Breda.

Agenten wilden rond 02.00 uur in Hazeldonk de bestuurder van een auto met een Franse kentekenplaat controleren. De man leek eerst de politie netjes te volgen, maar bij de afslag van een tankstation ging hij er met hoge snelheid vandoor.

Honderd kilometer per uur

Vanaf de afrit Breda/Rijsbergen reed de bestuurder met meer dan honderd kilometer per uur door de bebouwde kom van Breda. In een bocht verloor de man uit Assen de macht over het stuur en crashte. De verdachte sprong vervolgens uit de auto en rende weg. Agenten vonden hem uiteindelijk in een park in de buurt en hielden hem aan.

Geen geldig rijbewijs

De zwaar beschadigde auto is in beslag genomen en de Assenaar zit vast. Hij had geen geldig rijbewijs. Waarom de man voor de politie vluchtte, wordt nog onderzocht.