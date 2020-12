Massale bijensterfte treft Zuidwest-Drenthe

Een van de getroffen imkers is Henk Dekker uit Hollandscheveld. "Ik was bezig met de winterbehandeling en toen zag ik dat de kast helemaal leeg was. Er zat bijna geen bij meer in. Ook geen dode. Het lijkt erop dat dit de 'verdwijnziekte' is. Planten nemen gif op en dat komt in de nectar. De bijen eten dat en dat komt ook in de hersenen. Ze kunnen de weg naar de kast niet meer terugvinden."

In een van de kasten zitten nog een paar bijen: de koningin met wat werksters. "De koningin is iets langer en ook iets goudgeler. Daaromheen zitten allemaal werksters die de koningin gezond moeten houden. Alles is dood. Ik had 40 tot 50 duizend bijen en die zijn allemaal weg", aldus Dekker.

Is wintervoer de oorzaak?

Bé Kikkert zit minder dan een kilometer verderop en ook hij is hard getroffen. "Dit is ongekend voor mij, 41 van de 50 bijenvolken zijn weg. In mijn hele bijenloopbaan is dat nog nooit gebeurd. Kijk, het voer zit er nog mooi in. Ik heb het vermoeden dat het aan het wintervoer ligt. Vorig jaar zijn ze ingewinterd op eigen honing en toen was er geen bij verdwenen. Dit jaar zijn ze ingewinterd op suikerwater en zijn ze allemaal weg." Het aantal bijen per volk kan in de zomer wel oplopen tot 20.000.

Of is het misschien toch die mysterieuze verdwijnziekte? "Wie zal het zeggen." Kikkert heeft drie monsters opgestuurd naar de Universiteit Wageningen: dode bijen, een stuk honingraat en het suikerwater. Hij hoopt in januari antwoord te krijgen wat nu de oorzaak is.

Kostbare zaak

Financieel is het ook een aderlating. "Alleen al de aanschaf van nieuwe bijenvolken gaat me 6.000 euro kosten. De volken werden ook gebruikt bij het bestuiven van blauwe bessen en koolzaadvelden in de omgeving, dus die inkomsten mis ik ook. En verder heb ik nu geen verkoop van honing", vertelt Kikkert.

Naast het feit dat het geld kost, is het vooral heel verdrietig. "Er zitten verschrikkelijk veel uren in de bijen en dan is het mooi als er nog een beetje terugkomt." Dan krijgt Kikkert het te zwaar en barst in snikken uit. Heeft hij er nog wel plezier in om bijenhouder te zijn? "Ja, ik denk wel dat ik weer bijen koop."