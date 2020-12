Een rood-wit hart: De OldStars in topvorm

Drenthe Toen Podcast OldStars

Gezonde competitie

Wessel Berkhout is een van de OldStars. Berkhout werkte als journalist en bracht onder andere een krant uit in en rondom Emmen. Vroeger voetbalde hij al, maar hij miste het spelletje, zo doende rolde hij bij FC Emmen binnen. "Ik voetbal bij FC Emmen omdat ik inmiddels de 60 gepasseerd ben, ik ben nu 63, en ik wilde graag wat doen. Voetbal was voor mij de ideale manier om in conditie te blijven. Daarnaast is voetbal gewoon super leuk ik dacht 'ach dat kan ik nog wel', FC Emmen is een club met een prachtige uitstraling."



"Ik heb in 96' een sponsorloop georganiseerd voor de club. Daar was een enorme betrokkenheid bij, nu is er ook nog een grote supportersgroep. Dit is een heel bijzonder clubje mannen, die gewoon lol hebben aan voetballen. Waarvan veel ook echt goed kunnen voetballen, ik niet haha! Gelukkig de meeste wel. Wij hebben hier een hele fanatieke speler, Dick van Kessel, nou daar moet je voor oppassen Dat heb ik wel gemerkt!"

"De mooiste wedstrijd was in 1965, in Hoogezand, tegen Zwaagwesteinde een kampioenswedstrijd die we uiteindelijk met 2-1 wonnen."" Jan Timmer

Het verhaal van Jan Timmer is iets anders, Timmer voetbalde al vanaf zijn jeugd bij de teams van FC Emmen. "Vanaf mijn negende heb ik altijd bij FC Emmen gevoetbald, alle jeugdelftallen en wat hogere teams doorlopen. Toen ik de mogelijkheid kreeg om weer in het rood-wit te kunnen spelen, ben ik daar gelijk achteraan gegaan. Ik heb nog samen met Jan van Beveren gespeeld, en zijn broer Willeke, daar heb ik hele mooie wedstrijden mee gespeeld. De mooiste wedstrijd was in 1965, in Hoogezand, tegen Zwaagwesteinde een kampioenswedstrijd die we uiteindelijk met 2-1 wonnen."

René Pijlman bij FC Emmen (Rechten: Stichting Naoberschap United)

Van ver en dichtbij

"Ik heb mijn vrouw in Ierland ontmoet en 30 jaar geleden kwam ik naar Emmen. 40 jaar lang heb ik geen voetbal gespeeld, want ik was vrachtwagenchauffeur, ik was altijd weg. Toen ik hier kwam heb ik altijd Emmen gevolgd." Aan de stem van Brian Skelly kun je het al horen, hij is geen geboren Emmenaar. Deze sportieve man houdt van voetbal en wilde daar wat mee doen. Hij verhuisde naar Nederland voor de liefde, en kwam in Emmen terecht. Skelly gaat nog elke wedstrijd langs, en is een vaste kracht bij de OldStars. "Toen ik in Ierland was kende ik Emmen nog echt niet, nu hoor ik er meer van omdat ze in de Eredivisie zitten. Michel van Oostrum heb ik een keer ontmoet samen met mijn zoon, na de wedstrijd had hij met ons gepraat. Hij is echt een aardig persoon, daar heb ik nog goede herinneringen aan."

Maar er zitten ook zeker geboren Emmenaars in het team. René Pijlman komt uit een voetbal familie en heeft al een lange relatie met FC Emmen. Ook al heeft hij een hartje voor een ander rood-wit team, Ajax, FC Emmen maakt deel uit van zijn leven.

"Ik zag een jaar of anderhalf terug een foto in de krant, en daarin werd gemeld dat ze gestart waren met walking voetbal, ik dacht ik moet opbellen want dat is wat voor mij. Ik heb nog geen moment spijt. Ik kom uit een voetbal familie, we waren met zes jongens, en die hebben allemaal bij Emmen in de jeugd gespeeld. Ik heb van de c's tot de a's gespeeld bij Emmen, ik ben toen een poos gestopt, ik wilde wat anders dan voetbal. Ik hoop dat ik hier nog lang mee kan doen, eigenlijk tot dat ik erbij neerval.

Dick van Kessel bij FC Emmen (Rechten: Stichting Naoberschap United)

Amsterdammer met Emmer hart

Dick van Kessel wordt gezien als de gevaarlijke voetballer op het veld, een erg fanatieke speler met een gesplitst hart. Zijn nummer één club is toch echt Ajax, maar op de tweede plaats is ook vastgesteld, dat is FC Emmen.



"Ik kom absoluut niet uit Emmen, 20 jaar geleden ben ik hier gekomen. Ik ben gelijk aan het voetballen gegaan. Ik ben begonnen bij DZOH, totdat ik wist, dit lukt niet meer, zo een veteraan tegen jonkies... Ik kwam een aantal mannen tegen van de OldStars, die zeiden 'waarom doe je niet mee met ons?' Ik wist er niets van af. Ik kom wel een keertje langs zei ik, en nu ben ik niet meer weg te slaan. Je ontmoet allemaal mensen van dezelfde leeftijd, het zijn goede voetballers, ze hebben er allemaal zin in, samen de derde helft vieren. Wat heb ik met FC Emmen... heel veel! Het is een hele leuke club."

