Dit is de plek om edelherten te bekijken

ROEG! is deze week samen met natuurfilmer Luc Enting op de Veluwe. In 1996 maakte Enting zijn debuutfilm over het edelhert en sindsdien heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt.

Op de Veluwe neemt hij ons mee naar een wildkansel, een prachtige uitkijkpost om wilde dieren te bekijken waaronder het edelhert.

Populair uitzicht

"Nu is daar geen sprake van door corona maar normaal gesproken is hier plek voor vijftig mensen. Zeker tijdens de bronsttijd zijn excursies populair en zit het hier vol", vertelt Ensing. Het is net alsof je in de bioscoop zit. "Je zit hier live te kijken naar de arena waar tijdens de bronsttijd alles gebeurt. In dit gebied vinden de meeste paringen plaats en worden de meeste kalveren geboren."

Bronsttijd

Aan het einde van de zomer gaan edelherten op zoek naar vrouwelijke dieren, hinden, die bereid zijn tot paren. "Gedurende het jaar leven hier behoorlijk wat hinden. Tijdens de bronsttijd komen de mannetjes ook naar deze plek, in augustus laten de eerste zich al zien." Dan is ook het burlen te horen. "Een burlend hert, dat is een soort oerroep. Als je dat voor het eerst hoort, krijg je gewoon kippenvel. Elk jaar heb ik dat ook weer."

De dieren strijden om de gunst van de vrouwtjes en proberen hun rivalen te imponeren. "Hoe zwaarder de burl, hoe groter het hert lijkt voor de concurrenten. Maar het imponeert ook met het gewei, door het op de grond of in een boom te slaan. Soms zie je ze lopen met takken in het gewei. Dan zie je pas goed hoe macho die mannetjes zijn, allemaal om indruk te maken op de vrouwtjes."

Oppassen geblazen

Zodra de hinden paringsbereid zijn, komen de mannetjes daarop af. "Dat moet wel met een bepaalde geur gaan want als een hinde bronstig is, komen de herten ineens overal vandaan. Zomaar verschijnen er wel tien mannen op het strijdtoneel en dan wordt er vaak geknokt. Er zijn edelherten die zo'n burl horen en denken: 'ik ga maar even een straatje om'. Maar er zijn ook mannen waarvan je aan de houding al ziet dat ze ervoor gaan."

Soms gaat het mis. Als een edelhert tijdens het gevecht niet op tijd wegspringt, wordt het gespietst door het gewei van de ander. "Gelukkig komt dat niet veel voor, maar een spektakel is het wel. Ken je het spreekwoord 'dan gaat een derde ermee heen'? Dat gebeurt bij de edelherten ook, dat een ander snel even achter op die hinde springt."

Wil je meer zien en horen van het edelhert? Kijk dan zaterdag om 17.11 naar de special van ROEG! over deze imposante dieren op TV Drenthe, of bekijk de aflevering online.