Blij verrast door het groene kerstpakket van ROEG!

ROEG! gaf deze maand twee groene kerstpakketten weg. We vroegen onze lezers wie zo'n kerstpakket verdient; iemand met wie je veel mooie wandelingen maakt in de natuur, een natuurliefhebber die veel doet voor de Drentse natuur of iemand die je wil inspireren om meer op pad te gaan.

Anneriek Risseeuw is een van de gelukkige winnaars. Zij wilde het pakket weggeven aan haar zoon Pieter.

De inzending

"Ik gun mijn zoon Pieter het pakket", scheef Risseeuw. "Hij woont op het terrein van Lentis in Zuidlaren. Hij is zeer sportief en hij is vooral hardlopend in de natuur te vinden. Ook als hij bezoek krijgt, laat hij ze het liefst in een flink tempo de omgeving zien. Ooit wil hij nog eens het hele Pieterpad lopen, maar hij zou de etappes vanuit Zuidlaren al kunnen doen. Omdat hij zo geniet van de natuur en vanwege zijn sportieve karakter gun ik hem dit pakket."

De reactie

"Ik was vooral erg verrast", vertelt zoon Pieter, "ik had van mijn moeder gehoord dat er wat aan zat te komen maar ik had geen idee wat erin zou zitten. Ik heb het meteen uitgepakt. In de landschapsgids staan veel verrassende dingen over Drenthe en de bomenwaaier is heel compleet, erg leuk om van te leren".

Het groene kerstpakket is mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten, provincie Drenthe en RTV Drenthe.