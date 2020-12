Horeca druk met afhaal, maar mist gasten: 'Beleving is anders'

Meer dan 1000 mensen genieten deze kerst bijvoorbeeld van een 5-gangen diner uit de 'Out Of The Kerst Box'. Dit is een samenwerking tussen de chef-koks van Narline in Zuidwolde, 't Schippershuus in Hoogeveen en vakantiepark Westerbergen in Echten.

Thuis afmaken

"Het is verschrikkelijk dubbel", zegt Hendrik-Jan Lip, eigenaar van restaurant Narline. "Het is fijn dat dit nog mag, maar als je het ons vraagt zijn we het liefst met de gasten bezig. Het is uit nood geboren."

In de kerstbox zitten gerechtjes, die de chefs zo ver mogelijk hebben voorbereid. Mensen moeten het thuis afmaken. Zo bevat het de klassieke beef Wellington, met vleesthermometer, die nog de oven in moet.

'Je geeft het uit handen'

Sinds het kerstmenu bekend werd, stond de telefoon roodgloeiend. Drenten die niet zelf gaan kokkerellen, lijken massaal te willen afhalen. Gastvrouw Natasja Felix van vakantiepark Westerbergen is sinds vanmorgen tien uur pakketten aan het uitgeven. "Ze komen blij binnen en gaan ze nog blijer weer weg. Dat is het mooie van de horeca."

Ze mist de interactie met de gasten: "Normaal sta je aan tafel en zie je ze genieten. Nu is het een heel andere beleving."

Lip beaamt dat: "Normaal gesproken serveer je het eten uit en wil je mensen een leuke dag geven hier. Nu geef je het mee naar huis en geef je het uit handen."