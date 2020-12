Overgebleven Drentse FvD'ers op kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen

Velzing, fractievoorzitter in de Drentse Provinciale Staten, is door FvD op plaats 29 gezet, fractiegenoot Bos is de nummer 38 op de conceptlijst. Velzing en Bos zijn de enige twee FvD'ers in het Drents parlement. Vier fractieleden stapten in november uit de partij na ophef over berichten uit de FvD-jongerenafdeling en het optreden van partijleider Baudet.

Verkiesbaar?

Of Velzing en Bos ook daadwerkelijk de stap naar Den Haag moeten maken is maar de vraag. FvD werd na de laatste verkiezingen (Provinciale Staten) de grootste partij in de Eerste Kamer, maar is in de peilingen inmiddels flink gezakt na de vete binnen de partij.

