De natuur in 2020: bijzondere wildcamerabeelden

Het jaar begint met een intiem inkijkje in het leven van een stel markante bosbewoners. Samen met Claus van den Hoek uit Nijensleek leven we mee met 'zijn' bosuilenpaar. Het stel heeft twee eieren onder hun hoede, het vrouwtje zit erop en het mannetje voert haar kikkers en muizen.

Ongelukkig einde

Aan het mannetje ook de taak om het nest te beschermen tegen andere bosuilen en roofdieren. De inspanningen van het stel worden beloond met de geboorte van twee uilskuikens. Na een blinde start groeien ze als kool. Hun eetlust groeit mee en de ouders hebben er hun handen vol aan. De kuikens zijn nieuwsgierig naar de wereld buiten de nestkast en steken regelmatig hun nek uit om naar buiten te spieken.

Maar dan slaat het noodlot toe. De kuikens zijn al begonnen met vliegoefeningen als een boommarter het nest ontdekt. Razendsnel klimt hij de nestkast in en bijt de kuikens dood. Hoewel een van de ouders vanuit het bos luid piept om de kuikens te waarschuwen, hebben ze geen schijn van kans.

Gezinsuitbreiding

Andere dieren bleef dit ongeluk bespaart. Zo zien we jonge dassen, hazen en zwanen parmantig door het beeld waggelen, rennen en buitelen. In de Kop van Drenthe hebben vijf jonge dassen een vaste plek om te ravotten. Op de beelden van Tonnie Sterken klauteren en stoeien ze erop los. Ook het jonge haasje op de beelden van boswachter Pauline Arends rent en springt er lustig op los, onder toeziend oog van moeder.

Sonja van der Wijk legde een fors uitgevallen zwanenfamilie met maar liefst acht jongen vast. Normaliter broeden knobbelzwanen zo'n vijf tot zeven eieren uit. Vlak voor de camera waggelen de broers en zusters rustig voorbij, groen van het kroos uit de plas die ze net verlieten.

Verdubbeling

Ook de otter mag niet ontbreken in dit overzicht. In de jaren tachtig van de vorige eeuw stierf deze marterachtige uit in ons land. Maar sinds de herintroductie vanaf 2002 nemen de aantallen weer toe. In Drenthe is het aantal otters het afgelopen jaar verdubbeld naar 52 individuen.

Sonja van der Wijk houdt de otters in en om het Friese Veen in de gaten met wildcamera's en via sporenonderzoek. Op de beelden zien we een ottergezin bestaande uit een moeder en twee jongen. De jongen spelen argeloos, maar moeder blijft alert.

Winterklaar

We sluiten het jaar af met de beverfamilie in de Drentsche Aa, die hun burcht winterklaar maakt. Het onderkomen wordt extra geïsoleerd en reservevoedsel wordt aangesleept. Op de beelden van Tonnie Sterken zien we dat de bevers de hele nacht doorwerken. Ze verslepen grote en kleine takken en hompen modder. Het hele gezin doet mee zodat ze er straks warmpjes bij zitten.

