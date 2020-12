Schade in Drenthe door harde wind afgelopen nacht

Bij een tankstation aan de Industrieweg in Assen is het dak beschadigd geraakt. Een ijzeren dakpaneel is losgeraakt. De brandweer heeft het paneel vastgemaakt door er een steen op te leggen.

Een auto raakte beschadigd toen het tegen een afgebroken tak in Erica reed (Rechten: Van Oost Media)

Erica

Een auto is vanmorgen rond half elf tegen een afgebroken tak aangereden op de Vaart Noord Zijde in Erica. De tak was door de harde wind van vannacht afgebroken en lag op de weg.

Lees ook:

Door de harde wind van vannacht is een boom in Meppel omgewaaid (Rechten: Persbureau Meter)

Harde wind veroorzaakt omgewaaide boom in Meppel

Door de harde wind afgelopen nacht, is een boom omgewaaid en op de Steenwijkerstraatweg in Meppel terechtgekomen. Een vrachtwagen die op de weg reed, zag de boom te laat en botste er tegenaan.

Om verdere ongelukken te voorkomen, is de straat tijdelijk afgesloten geweest door de hulpdiensten zodat de boom weggehaald kon worden. De vrachtwagen had schade aan de voorkant, maar kon wel verder rijden. Inmiddels is de weg weer vrij.

De brandweer hielp met de loszittende schoorsteen (Rechten: Persbureau Meter)

Tiendeveen

In Tiendeveen is een schoorsteen door de wind losgeraakt. Via een hoogwerker kon de brandweer bij de schoorsteen.

Omgewaaide boom aan de Vaart ZZ in Nieuw-Amsterdam (Rechten: Van Oost Media)

Nieuw-Amsterdam

Aan de Vaart Zuidzijde in Nieuw-Amsterdam is een boom omgewaaid.

Harde wind

In de kustprovincies werd code geel afgegeven omdat het zou gaan stormen, maar in Drenthe heeft het vannacht niet gestormd. Wel heeft het erg hard gewaaid, vertelt RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg. In onze provincie was sprake van een windkracht zes, maar in Hoogeveen en Eelde is een windkracht van zeven gemeten. Ook zijn er zware windstoten gemeten afgelopen nacht.