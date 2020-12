Met de KLM naar een nieuw leven overzees

De Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika zijn populaire bestemmingen. Ook vele Drenten wagen de stap naar andere continenten, hopend op een betere toekomst. Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem uit Hoogeveen zocht én vond mooie verhalen over hoe dat er in de vorige eeuw aan toe ging als de boeren-emigranten het vliegtuig instapten, na dat laatste stimulerende duwtje van de Nederlandse overheid.

Knipbeurt tijdens de vlucht

"Met een DC-4 brachten bekende piloten - zoals Parmentier, Viruly en van Veenendaal - Nederlandse emigranten naar hun bestemmingen. Een vlucht naar Nieuw-Zeeland duurde vijf dagen. Huisvrouwen aan boord verveelden zich een ongeluk en bedelden bij de stewardessen om werk. Een gelukkige enkeling kreeg dan een baantje en mocht dan bijvoorbeeld brood smeren voor het hele vliegtuig. Een emigrerende kapper was er de man niet naar om stil te zitten en hij voorzag de bemanning en alle passagiers gratis van een knipbeurt. Scheren met het mes mocht hij niet van de gezagvoerder, dat kon bij turbulentie wel eens te gevaarlijk worden."

17 December 1950, klompen mee naar Canada (Rechten: Nationaal Archief, , Carel L. de Vogel / Anefo)

Piet de Stoker in het vrachtruim

Zo ging dat in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, een tijd waarin nog niet alles in strakke regels was vastgelegd. Een tijd waarin de KLM-werknemers nog 'practical jokes' durfden uit te halen. Boxem: "Vooral bij de vluchten die boerengezinnen naar overzeese bestemmingen brachten, was de verleiding bij het personeel groot om grapjes uit te halen. Tijdens een vlucht van Singapore naar Perth in Australië hadden de passagiers net een diner gehad, toen een steward voor iedereen duidelijk in de vloer het vrachtluik opende, een andere steward daalde daardoor af met een dienblad vol eten. Aan de passagiers werd verteld dat ze eten gingen brengen naar Piet de Stoker die in het kolenhok beneden aan het werk was. De passagiers geloofden het allemaal."

Frankenstein onderaan de vliegtuigtrap

Soms gingen de practical jokers wel erg ver, vindt ook Gerrit Boxem: "In Singapore hadden de stewards in een feestwinkel een realistisch rubberen Frankensteinmasker gekocht. Toen het vliegtuig 's avonds tegen donker was geland in Australië werd de passagiers verteld dat ze even moesten blijven zitten omdat er onderhandeld moest worden met de lokale bevolking. Na vijf minuten mochten ze uitstappen en wie stond daar onderaan de vliegtuigtrap? Eén van de stewards, met het Frankensteinmasker, poserend als vertegenwoordiger van de plaatselijke bevolking om de nieuwe emigranten welkom te heten. De passagiers maakten halverwege de vliegtuigtrap geschrokken rechtsomkeert. Pas nadat hen was verteld dat het een grap was, durfden de emigranten in hun nieuwe vaderland voet aan de grond te zetten."

Vliegende huiskamer

Geen medelijden dus met de vermoeide emigranten die toch al zo gespannen waren door hun reis naar het ongewisse. Maar het reizen was destijds nog wel van alle gemakken voorzien, weet Boxem: "Jan de Groot van het weekblad Revue schreef een zinderend verslag van wat er zich in de 'vliegende huiskamer' zo allemaal afspeelde. Zo was het eten bepaald geen magnetronmaaltijd, blijkt uit zijn verslag: 'De keuken draait op volle toeren en het eten is prima: champignonsoep, boontjes, gebakken aardappelen, biefstuk en fruit toe. Om de zinnen wat te verzetten krijgen de dames dan een brei-tas uitgereikt, terwijl de heren een kaartje kunnen leggen.'"