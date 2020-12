Automobilist rijdt tuin in Gasselternijveen in

Een automobilist verloor vanmiddag de macht over het stuur en kwam via de berm in een tuin van een woonhuis aan de Gasselterweg in Gasselternijveen terecht.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond kwart over drie. Volgens een omstander reed de auto over de Ingenieur W.I.C. van Veelenweg en verloor daar de macht over het stuur. De man en vrouw konden zelf uit de auto komen en zijn nagekeken in de ambulance.

Er raakten meer auto's van de weg vandaag. Zo belandde een auto vanmiddag in de sloot in Klazienaveen en in Veenoord gleed een auto van de afrit ook de sloot in.

