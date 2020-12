Wandelen van Sint Pietersberg naar Pieterburen voor stichting Ev@

De mannen kwamen op het idee door Eva Pattiwael, de zieke dochter van collega Sharrol en zijn vrouw. Eva is drie jaar en vorig jaar was het maar de vraag of ze de ziekte zou overleven. Haar moeder deed een oproep om Eva een verjaardagskaart te sturen. Aan de oproep werd veel gehoor gegeven en Eva ontving 27 duizend kaarten uit alle hoeken en windstreken van het land.

Ziekte wordt niet vergoed door KWF en Kika

Na een intensief behandeltraject is Eva dit jaar schoon verklaard. Maar er is geld nodig voor kinderen in een vergelijkbare situatie. Het Ewing sarcoom wordt volgens Eenjes en Koster niet gefinancierd door KWF, kika of de farmaceuten omdat te weinig mensen dit krijgen. Toch zijn er jaarlijks verschillende kinderen die lijden aan de ziekte. De overlevingskans is 20 procent en Eenjes en Koster hopen dat het percentage door middel van onderzoek hoger kan worden.

"Wij hadden zoiets van: dat kan toch niet, daar moeten we iets aan doen", vertelt Koster die het initiatief nam voor de actie. Vanuit de Sint Pietersberg in de buurt van Maastricht loopt Koster met Eenjes naar Pieterburen in Groningen. Ze zijn op 12 december gestart en lopen deze dagen door Drenthe.

Vier keer de vierdaagse achter elkaar

Normaal gesproken lopen beiden de vierdaagse of andere grotere wandeltochten, maar door corona hielden ze tijd over. "We zijn wel enthousiaste wandelaars", vertelt Koster. "En we waren ook al aan het trainen voor een paar grote tochten van volgend jaar", vult Eenjes hem aan. "Het is natuurlijk ook een avontuur. We hebben er wel lol in met zijn tweeën."

De kerst vierden beiden bij hun eigen familie. Dat was een korte pauze. Verder worden ze na de etappes opgevangen door collega's. Ondanks dat de mannen getraind zijn is 500 kilometer ook voor hun zwaar. Ze lopen tussen de 25 en 30 kilometer per dag. "De Nijmeegse vierdaagse is 4x50 kilometer, dus dat is wel ietsje langer, maar de zwaarte zit hem vooral in dat we nu 12 dagen achter elkaar lopen. Dat zijn eigenlijk 3 vierdaagsen achter elkaar", zegt Eenjes.

Duw in de rug

De teller van de sponsoractie staat ondertussen op 7.000 euro. Koster hoopt dat het bedrag nog de 10.000 aantikt. Toch is dat nog niet genoeg voor onderzoek. "Het is een start", legt Eenjes uit. "De stichting is net begonnen. Dit is meer een duw in de rug. Er is heel veel geld nodig om van plan tot pet iets te kunnen betekenen in de vorm van genezing en het onderzoek daarnaar."

Lees ook: