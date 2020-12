De week van Drenthe: Groot coronatestcentrum in Assen en WZA slaakt noodkreet

Dat het nieuwe centrum nodig is, blijkt ook uit de drukte bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Daar is het zo druk dat het ziekenhuis een noodkreet doet aan alle Drenten om zich aan de regels te houden. Doordat er maximaal is opgeschaald naar de covidzorg, moet er afgeschaald worden op de reguliere zorg.

Drukte op loonlijst

Ook was er deze week nieuws over de politie in Noord-Nederland. Door de komst van de Nationale Politie in 2013, staan er nu te veel mensen op de loonlijst. Doordat de korpsen Drenthe, Friesland en Groningen fuseerden, moesten driehonderd volle banen worden geschrapt. Dat moest gebeuren in vijf jaar tijd, maar de overbezetting is nog niet weg. Dat alles blijkt uit documenten die in handen zijn van RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord.