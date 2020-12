Op een vakantiepark tijdens lockdown: wandelingen en spelletjes

Op Parc Sandur in Emmen, onderdeel van Center Parcs, is iets meer dan de helft van alle huisjes bezet: zo'n 60 procent. Normaal zouden alle vakantiewoningen volgeboekt zijn, maar vooral door de afwezigheid van Duitse gasten is het dit jaar rustiger op het park. Die rust op het park zelf wordt natuurlijk ook versterkt door de beperkingen rondom corona. Zo zijn veel faciliteiten, zoals het zwembad en de horeca, gesloten. Mensen zitten meer in hun vakantieverblijf of gaan aan de wandel.

'Thuis kun je net zo veel als hier'

Parkmanager Bert de Groot mist de reuring die kerst normaal met zich meebrengt in en rondom het centrumgebouw: "We kunnen niks organiseren, maar we proberen het nog wel een beetje aan te kleden met hier en daar een kerstboom. "Maar", zegt hij, "thuis kun je momenteel net zo veel ondernemen als hier. In de stad zijn de winkels en restaurants ook dicht. Hier heb je een vrijstaande bungalow, een boel ruimte om het huis heen en je kunt lekker fietsen of wandelen."

"Er zijn wel wat lastminute-boekingen binnengekomen en gelukkig niet zoveel annuleringen, dus dat heft elkaar op", vertelt De Groot. "Mensen komen niet uitsluitend voor het zwembad of de parkrestaurants, maar vooral voor de rust en de omgeving. We hebben een mooie Rietplas waar je omheen kunt wandelen, bijvoorbeeld." Veel activiteiten vallen, momenteel door het slechte weer zelfs letterlijk, in het water, maar de midgetgolfbaan en de fietsverhuur zijn wel in trek.

In de kerstvakantie verblijven er doorgaans veel gezinnen met kinderen op het park. Daaromheen zijn de gasten vooral ouderen of gezinnen met jonge kinderen, die nog niet naar school gaan. "Momenteel hebben we veel gasten uit het Westen van het land", zegt De Groot. "Normaal zou toch wel 40 procent uit Duitse vakantiegangers bestaan, maar die zijn er nu niet. Dat scheelt wel veel."

Er even tussenuit met de feestdagen

Walter en Kim Aalten uit het Gelderse Putten verblijven met hun zoontjes Tijn, Niels en Mats een lang weekend rondom kerst in een luxe huisje op het park. Het gezin is hun huis in Putten aan het verbouwen, de beide ouders werken thuis en daarom wilden ze er even tussenuit met de feestdagen. "Normaal hoeven we niet per se een huisje met sauna en jacuzzi," lacht Kim, "maar omdat het zwembad ook dicht is, gaan we hier elke dag maar in bad."

Dat de horeca dicht is, vindt het gezin ook geen probleem. "We gaan vandaag voor de derde dag op rij gourmetten", vertelt Walter. "En elke ochtend worden er verse broodjes bezorgd." In elk vakantiehuisje zit een keuken, dus de gasten kunnen ook zelf eten kopen in de supermarkt en in hun bungalow koken.

De drie jongens brengen hun dagen door met knutselen, spelletjes, tv-kijken en vervelen zich nog geen moment. Als de regen ophoudt gaan ze met hun ouders op zoek naar hunebedden. "En anders doen we laarzen aan en de capuchons op", zegt Kim.