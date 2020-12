Terugblik 2020: Toen kwam corona en werd alles anders

En ook al zouden veel mensen het liefst ctrl+alt+delete corona doen, blikken we toch terug op het virus dat al bijna een jaar lang rondwaart in de hele wereld.

De eerste besmetting

Dat 'ie er in Drenthe aan zat te komen, dat was een kwestie van tijd. Maar wanneer? De eerste weken kabbelde corona wat voort in Nederland, vooral de zuidelijke provincies hadden na de carnavalsperiode last van behoorlijk wat besmettingen.

En toen kwam daar op 1 maart rond half vier plotseling de eerste melding binnen bij RTV Drenthe: een inwoner van Dalen is besmet met het coronavirus. Later blijkt dat ook zijn vrouw en een aantal collega's besmet zijn.

Na de persconferentie over de eerste besmetting sprak verslaggever Jeroen Willems met GGD-arts Ivar van Dijk:

De weken na die eerste besmetting loopt vooral in Zuidoost-Drenthe het aantal besmettingen op, daarna spreid het virus zich langzaam uit over de rest van de provincie.

Om het virus tegen te gaan neemt het kabinet steeds meer maatregelen. Half maart gaan de horeca, theaters, bioscopen en veel andere voorzieningen dicht. Net als winkels en scholen. Ook mag je niet meer samen sporten en muziekmaken. En ook verpleeghuizen en woonzorgcentra gaan op slot, waardoor vaders, moeders, opa's en oma's bezoeken er niet meer in zit.

Op 16 maart spreekt minister-president Rutte het land toe. Een unicum, de laatste premier die dat deed was Joop den Uyl in de jaren '70 tijdens de oliecrisis. Tijdens de toespraak gaat Rutte in op de moeilijke periode die Nederland doorgaat en legt hij uit waarom de maatregelen die het kabinet neemt nodig zijn.

De toespraak van Minister-President Rutte op 16 maart 2020:

Langzaam maar zeker went iedereen een beetje aan het 'nieuwe normaal' en de 'anderhalvemetersamenleving'. De maatregelen blijken hard nodig want de druk op de zorg neemt toe. Want ook al valt in Drenthe het aantal besmettingen in vergelijking met andere provincies mee, de Drentse ziekenhuizen vangen wel coronapatiënten uit andere delen van Nederland op waar ze het grote aantal patiënten niet aankunnen.

Bij verschillende ziekenhuizen komen triagetenten te staan:

In het voorjaar is het voor veel liefhebbers van evenementen flink slikken. De TT gaat definitief niet door, het Holland International Blues Festival in Grolloo wordt geschrapt en ook het Pauperparadijs dat zou terugkeren naar Veenhuizen gaat niet door.

Koningsdag gaat wél door, maar dan als Woningsdag. Een editie die bij het corona-credo van het kabinet hoort: blijf zoveel mogelijk thuis.

Iets wat veel indruk maakt is de dodenherdenking. Stonden er in 2019 nog zo'n 2.500 man bij het Nationaal Monument Westerbork in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, was het er dit jaar leeg. En zo werd de oorverdovende stilte misschien nog wel indrukwekkender.

Hoe verder de zomermaanden vorderen, hoe meer het lijkt alsof de teugels ietsjes losser worden gelaten. Meer Nederlanders gaan op vakantie in eigen land en onder Drenten blijkt Drenthe een populaire vakantiebestemming. Verder grappen veel mensen over het feit dat ze afreizen naar 'tropische' oorden als Tuinesië, Balkonia en Woonkameroen.

Op 6 mei komt het kabinet met de versoepeling van een aantal maatregelen. Contactberoepen zoals kappers, masseurs en schoonheidsspecialisten mogen op 11 mei weer aan de bak. Ook mogen volwassenen vanaf die dag weer buiten sporten, als ze uiteraard afstand houden.

Ook wordt dan duidelijk dat op 1 juni de horeca, middelbare scholen, theaters, musea en bioscopen weer beperkt open mogen. Verder besluit het kabinet dat iedereen met klachten zich vanaf 1 juni kan laten testen bij de GGD en dat verpleeghuizen proeven gaan draaien om rustig aan weer bezoekers toe te laten.

Veel mensen zetten knuffelberen voor hun raam voor de berenjacht voor kinderen:

Halverwege 2020 zijn er 535 officiële besmettingen vastgesteld in Drenthe. 41 mensen uit de provincie zijn overleden aan de gevolgen van corona. Aan het eind van de zomervakantie gaan de basisscholen en middelbare scholen gewoon weer open.

Ook heeft de GGD ondertussen coronateststraten in Assen en Emmen geopend en openen ze er later nog een in Meppel. Begin augustus meldt minister Hugo de Jonge dat de nieuw ontwikkelde corona-app getest zal worden in Drenthe.

De basisregels zoals regelmatig je handen wassen, hoesten in je elleboog, afstand houden en laat je testen bij klachten blijven gelden. Maar na de zomervakantie, wanneer het 'nieuwe normaal' langzaam als een soort van normaal lijkt te voelen, begint bij zorginstellingen de angst voor een tweede golf toe te nemen.

Die tweede golf blijkt in Drenthe qua besmettingen heftiger te zijn dan de eerste. Het zorgpersoneel is amper tot niet bijgekomen van de eerste piek en toch is het meteen weer alle hens aan dek. In september en oktober loopt het aantal besmettingen in onze provincie flink op.

RTV Drenthe maakte een documentaire over de tweede golf:

Net als heel 2020 zien ook de feestdagen er dit jaar anders uit dan anders. Op maandag 14 december kondigt minister-president Rutte in een toespraak aan dat Nederland opnieuw in lockdown gaat. Tot 19 januari zijn onder andere scholen, niet-essentiële winkels, sportscholen, pretparken, sauna's en dierentuinen dicht.

Hoe 2021 eruit gaat zien blijft voor veel mensen nog gissen. Wat zeker is, dat is dat op 8 januari de eerste Nederlanders gevaccineerd worden met het onlangs goedgekeurde vaccin. Een ander zekerheidje is dat veel mensen 2020 in ieder geval niet snel zullen vergeten. En dat bijna iedereen het liefst zo snel mogelijk weer teruggaat naar het oude normaal.

Een terugblik op coronajaar 2020: