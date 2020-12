Voor het eerst geen Protos Weering: 'Doet erg veel pijn'

Sneeuw en ijzel maakten het Protos Weering in het verleden al eens lastig, maar altijd kon het toernooi doorgaan. Door corona is dit jaar alles anders en moest het bestuur toch noodgedwongen breken met een traditie. "Het doet ons erg veel pijn dat het zo heeft moeten lopen", verzucht voorzitter Gradus Zwiers over het uitstellen van het toernooi. "Maar ja, het is natuurlijk niet anders. Iedereen heeft er volgens mij wel begrip voor."

Scenario's

Het bestuur kwam dit jaar al vroeg bij elkaar om alle mogelijke scenario's te bespreken. "Dat hebben we al voor de zomer gedaan. Want toen was al duidelijk dat er veel belemmeringen waren", vertelt Zwiers. "De daadwerkelijke beslissing hebben we over de zomer heen getild. Begin september hebben we de knoop doorgehakt om het toernooi uit te stellen. Dat leek ons de enige juiste beslissing. Het zou onverantwoord zijn geweest om het wel door te laten gaan."

Een editie van Protos Weering zonder supporters was voor het bestuur geen optie. "Dit toernooi leeft van de sfeer en de grote publieke belangstelling. Voetballen in een lege hal heeft totaal geen ambiance, dat zagen we niet zitten. Er moeten toeschouwers bij ons toernooi zijn", zegt Zwiers stellig.

Financiële gevolgen

Dat Protos Weering deze keer niet doorgaat, heeft ook financiële gevolgen. En niet alleen voor het toernooi zelf. "Het is bijvoorbeeld voor handbalvereniging E&O een grote aderlating, want we spelen vijf rondes in hun hal", legt Zwiers uit. "Zij missen nu een heel belangrijke bron van inkomsten. Bij hun kantine is het tijdens het toernooi altijd heel druk, dat zorgt voor een gigantische omzet."

Zwiers heeft goede hoop dat Protos Weering in 2021 weer 'gewoon' op het programma staat. Tot die tijd mag hoofdklasser vv Hoogeveen, de winnaar van de laatste editie, de beker een jaar langer in de prijzenkast laten staan.

Bekijk hieronder het interview met voorzitter Gradus Zwiers:

Lees ook: