Meer dodelijke ongelukken in Drenthe in 2019 dan de jaren ervoor

In Drenthe zijn de afgelopen drie jaar 56 dodelijke verkeersongelukken gebeurd. Vorig jaar waren het er 21. Dat is meer dan in 2017 en 2018, toen respectievelijk zestien en negentien dodelijk ongelukken plaatsvonden.

Dit meldt RTL Nieuws op basis van informatie van de politie en Rijkswaterstaat. De omroep heeft ook berekend hoeveel ongelukken er in onze provincie zijn gebeurd waarbij slachtoffers gewond zijn geraakt. Dat waren er 904 van begin 2017 tot en met eind 2019.

Het aantal ongelukken met letsel in Drenthe daalde over de gehele linie van 307 in 2017 naar 302 in 2018 naar onder de 300 vorig jaar. Toen stond de teller op 295 ongelukken waarbij één of meerdere gewonden vielen.

Meer ongelukken in kwart van de plaatsen

RTL Nieuws onderzocht de verkeersveiligheid in bijna 2500 woonplaatsen in Nederland. Vorig jaar gebeurden er in totaal 21.400 ongelukken waarbij één of meerdere slachtoffers vielen. Daarmee haalt de overheid bij lange na haar eigen doelen - minder gewonden en op naar nul dodelijke slachtoffers - niet, concludeert de omroep.

In veel plaatsen is het aantal ongelukken ook toegenomen ten opzichte van de twee jaren ervoor. Ruim tweehonderd Drentse plaatsen zijn betrokken in het onderzoek. En hoewel het totaal aan ongelukken met letsel vorig jaar dus onder de 300 zakte, was in een kwart van de plaatsen (50) sprake van een stijging van het aantal gewonde en dodelijke verkeersslachtoffers.

Zo kreeg Emmen er ten opzichte van 2018 zes slachtoffers bij, Noordscheschut vijf, en Zuidwolde, Valthermond en Bovensmilde vier.

Risicoplekken

Behalve het aantal ongelukken inzichtelijk te maken, bracht RTL ook het risico op een ongeluk met gewonden in kaart. Daaruit blijkt dat in heel Nederland 777 buurten zijn waar het risico op zo'n ongeval minstens vijf keer hoger is dan gemiddeld. Zestien daarvan liggen in Drenthe: tien in de gemeente Assen, twee in Hoogeveen en één in Midden-Drenthe, De Wolden, Noordenveld en Meppel.