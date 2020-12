190 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn er in Drenthe 190 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook is er één nieuwe ziekenhuisopname en één nieuw overlijden gemeld.

Zondag werden er in Drenthe 185 nieuwe coronabesmettingen, drie nieuwe ziekenhuisopnames en drie nieuwe overlijdens gemeld.

De grootste stijging is te zien in de gemeente Emmen (+44), gevolgd door de gemeentes Hoogeveen (+33) en Coevorden (+22). In de gemeente Emmen is één covidpatiënt in het ziekenhuis opgenomen. Het overlijden werd gemeld in de gemeente Hoogeveen.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM 28-12-2020)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 529 (+8) 3 1 Assen 1445 (+7) 30 9 Borger-Odoorn 671 (+14) 13 10 Coevorden 1014 (+22) 27 8 Emmen 3471 (+44) 64 (+1) 34 Hoogeveen 1863 (+33) 38 19 (+1) Meppel 906 (+16) 14 9 Midden-Drenthe 761 (+11) 13 3 Noordenveld 458 (+8) 11 16 Tynaarlo 585 (+11) 13 13 Westerveld 351 (+4) 10 6 De Wolden 679 (+11) 18 7 Onbekend 15 (+1) 0 0

Bezetting ziekenhuizen

Het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) meldt dat er vandaag 40 coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen liggen, waarvan tien op een intensive care-bed.

Landelijk liggen er 2573 coronapatiënten in het ziekenhuis (152 meer dan een dag eerder), waarvan 651 patiënten op de intensive care (27 meer dan de dag ervoor).

Het totaal aantal patiënten dat op dit moment op de intensive care-afdelingen in Nederland ligt is 1021 (tien meer dan een dag eerder). Hierbij worden dus ook niet-coronapatiënten die op de ic's terechtkomen meegerekend.

Landelijk

Landelijk zijn er tussen zondagochtend en maandagochtend 7453 positieve coronatests gemeld bij het RIVM. Dat is het laagste aantal sinds 15 december. Toen was er sprake van een computerstoring. Of dat ook nu het geval is, is niet bekend.

Op zondag meldde het RIVM ruim 9000 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 9900 voor heel Nederland. In de dagen daarvoor kwam het cijfer boven de 10.000 uit.

Het aantal sterfgevallen steeg landelijk het afgelopen etmaal met 44. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms pas een tijd later doorgegeven. Op zondag waren 29 sterfgevallen gemeld.

Landelijke weekcijfers

In de afgelopen zeven dagen zijn landelijk bijna 70.000 positieve tests geregistreerd. Dat is minder dan in de week ervoor, toen het RIVM ruim 79.000 meldingen kreeg. Het is de derde dag op rij dat het dagcijfer lager ligt dan het gemiddelde van de afgelopen week.