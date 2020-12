Tegenstander Boomstra op WK dammen trekt zich terug

De Rus zou het in de High Tech Campus in twaalf partijen opnemen tegen Roel Boomstra, die in Emmen opgroeide. "Georgiev heeft aangegeven niet te willen spelen, voordat corona uit de wereld is", aldus de organisatie.

"We zijn vanochtend op de hoogte gesteld dat Georgiev zich terugtrekt uit de tweekamp. Wij volgen de richtlijnen van NOC*NSF voor een veilige sportomgeving, maar dat kon hem niet vermurwen. Hij heeft ons bedankt voor het gedane werk en we respecteren zijn persoonlijke afweging", aldus Arjan de Vries van de Koninklijke Nederlandse Dambond.

Pan Yiming

Door het terugtrekken van Georgiev heeft de Chinese speler Pan Yiming nu het recht aan te treden tegen Boomstra. "We balen van de late 'wissel' maar zijn zeker niet ontevreden met het alternatief", aldus De Vries.

De strijd om de wereldtitel dammen vindt ieder jaar plaats, maar om het jaar op een andere wijze. In het ene jaar is er een tweekamp, het andere jaar een toernooi met een groot aantal spelers. De winnaar van de tweekamp heeft dan het jaar daarna het recht om de winnaar van het grote toernooi uit te dagen. Georgiev behaalde in 2019 de wereldtitel bij een toernooi in Ivoorkust. Daarmee werd de Rus voor de tiende keer wereldkampioen, een evenaring van het record van zijn landgenoot Aleksej Tsjizjov.

