Coronapandemie uitputtingsslag voor de zorg

"Het personeelstekort is heel groot binnen al onze huizen. Maar helaas, de boel gaat in Norg weer op slot. Gelukkig hebben we nog een paar huizen vrij van corona, maar in Groningen zijn drie huizen met forse besmettingen."

Groningen

De druk op de zorg in Groningen is nog hoger dan in onze provincie. De voorzitter van de Groningse veiligheidsregio schrijft vandaag in een brandbrief dat zonder extra handen 'het zwartste scenario dreigt'. Wat hij daaronder verstaat, liet hij onbenoemd. Binnen de muren van de Groningse zorginstellingen weten werknemers heel goed over welk scenario Schuiling het heeft. 'Maar als het over de zorg voor bewoners gaat, wil ik daar niet eens over nadenken', zegt ZINN-woordvoerder Marloes Lok tegen RTV Noord. 'We zitten nu al in een onwenselijk scenario. Het is al heel ernstig.'

In de praktijk betekent dit dat zorgpersoneel uit de Drentse zorginstellingen de roostergaten in Groningen moeten opvullen. De minimale zorg is soms al niet meer te leveren.

Defensie

De ogen van de noordelijke zorginstellingen zijn vanavond gericht op Den Haag. Op digitale wijze vergaderen de burgemeesters van de veiligheidsregio's in ons land met de meest betrokken ministers. Vanuit de regio's Twente en Groningen wordt er gevraagd om alle mogelijke hulp, maar vanuit defensie worden die verwachtingen getemperd. Het medisch personeel van het bataljon in Assen is uitgevlogen naar missies. Ook is er slechts een beperkt aantal verpleegkundigen beschikbaar. Precieze aantallen zijn vanuit Den Haag nog niet genoemd.

Steunkousen

"Dat betekent minder douchen of niet altijd meer de steunkousen aan" hervat Inge Pesch van Dignis haar zorgen. "Maar bovenal kunnen we niet meer de aandacht geven aan de bewoners die we normaal wel bieden." Het is lastig om de problematiek in cijfers te vatten. Zo is het niet te zeggen of er meer cliënten sterven als gevolg van de minimale zorg. "Maar eenzaamheid is wel een groot probleem dat direct zichtbaar is."

Taart

Wanneer Pesch weer naar binnen wil lopen om haar werk op kantoor te hervatten wordt ze aangesproken door twee jongemannen. "We hebben in de buurt lege flessen ingezameld om geld te sparen. We weten dat hier heel hard gewerkt wordt." Ze willen graag het personeel een hart onder de riem steken en bieden een taart en een doos tompoezen aan. "Wat is dat schattig! Ik ga jullie complimenten doorgeven", belooft de zorgdirecteur aan de twee weldoeners.