Geen hulp van Defensie nodig in verzorgingstehuizen Drenthe

Defensiepersoneel gaat vanaf woensdag helpen in de drie veiligheidsregio's die daarom hebben gevraagd. In Drenthe is dat niet nodig, zegt Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe en burgemeester van Assen.

Onder meer Groningen heeft het hulpverzoek bij de militairen neergelegd. Er staan duizend defensiemedewerkers klaar om bij te springen. In Drenthe is dit voorlopig niet aan de orde. "Je moet je goed realiseren dat je Defensie op de plekken inzet waar dat het hardste nodig is", zegt Out.

'Steeds nijpender'

Wel maakt hij zich meer zorgen om de situatie in de Drenthe verzorgingstehuizen. "Ik zie dat het steeds nijpender wordt door enorme oplopende personeelsproblemen. Het is daar erg hard werken." Out benadrukt hij dat de regio's elkaar proberen te helpen om personeelsproblemen zo goed mogelijk op te lossen. Dat gebeurt niet alleen op plekken waar coronazorg wordt geleverd, maar ook in de reguliere zorg.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe sprak vanavond in het veiligheidsberaad met de voorzitters van de andere veiligheidsregio's. Onder meer de situatie rond oud en nieuw kwam ter sprake. Er komt geen landelijk beleid, zegt Out. "Het is aan de gemeentes hoe ze daarmee omgaan."