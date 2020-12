Hoogeveen maandagavond en -nacht geteisterd door autobranden [update]

Het eerste vuur brak uit vlak bij tennisvereniging De Weide aan de Zuidwoldigerweg. Daar raakten twee bedrijfsbusjes zwaar beschadigd door het vuur. De brandweer kwam met een tankautospuit en een schuimblusvoertuig ter plaatse. In één van de busjes waren volgens een omstander gasflessen opgeslagen, die tijdens de brand tot ontploffing kwamen.

Bij tennisvereniging De Weide vatten twee bedrijfsbusjes vlam (Rechten: De Vries Media)

Terwijl de brandweer nog bezig was bij de tennisvereniging, moest er opnieuw uitgerukt worden. Ditmaal voor een voertuig in lichterlaaie aan de Lomanlaan. Net als bij de brand eerder is ook hier bij omstanders een vermoeden van brandstichting.

Ook in de Lomanlaan vloog een auto in de brand (Rechten: De Vries Media)

Daar bleef het niet bij voor de hulpdiensten, want ook de Van Echtenstraat werd geteisterd door een auto die in brand stond. En ook dit vuur was uitslaand. De brandweer uit Zuidwolde en Ruinen werd hiervoor opgeroepen.

Ook aan de Van Echtenstraat staat een auto in brand (Rechten: De Vries Media)

Even voor middernacht moest de brandweer zich ook richting Hollandscheveld spoeden, vanwege een uitslaande brand bij de plaatselijke ijsbaanvereniging. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit een schuur van de ijsvereniging. De politie stuurde via Burgernet een melding de deur uit in de hoop dat tipgevers meer kunnen vertellen over hoe de brand is ontstaan.

In Hollandscheveld woedde een brand bij de ijsvereniging (Rechten: De Vries Media)

Het leek aanvankelijk te blijven bij bovengenoemde branden, maar even voor 04:30 uur brandde er nog een auto uit: de zesde brand in de gemeente Hoogeveen in korte tijd. Deze keer was het raak aan de Bilderdijklaan in Hoogeveen, waar een busje in vlammen opging. Ook hier houdt de politie rekening met brandstichting.

Brand in een busje aan de Bilderdijklaan is geblust (Rechten: Persbureau Meter)

Update: dit bericht is geüpdatet met de brand aan de Bilderdijklaan en de poging tot brandstichting aan de Vos van Steenwijklaan, allebei in Hoogeveen