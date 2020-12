Jaar van boerenprotesten: 'Actievoeren zit niet in ons bloed, maar we moeten wel'

Een rumoerig jaar, zo noemt Jos Ubels uit Anderen het afgelopen jaar. Boerenbeweging Farmers Defence Force kwam in oktober 2019 op en Ubels speelt als vicevoorzitter een grote rol. De massaliteit van een aantal protesten springt er voor hem uit. "Het is mooi om te zien dat agrarisch Nederland schouder aan schouder staat tegen het onrecht dat ze wordt aangedaan. Dat verenigt."

Voermaatregel

De boeren krijgen volgens Ubels keer op keer nieuwe regels waarmee ze moeten werken. "Wij, boeren, zijn allemaal bereid om maatregelen door te voeren voor de gezondheid en welzijn van onze dieren en het beter produceren van gezond voedsel. Maar wat we niet willen is maatregelen nemen die slecht zijn voor je bedrijf, je dieren en de productie van je bedrijf. En dan krijg je door het ministerie stikstofregels opgelegd, zoals de hele heftige voermaatregel.."

Met de voermaatregel doelt Ubels op het minder eiwitrijke veevoer dat volgens de minister moet worden gevoerd aan het vee. Op die manier wordt de uitstof van stikstof uit mest volgens landbouwminister Carola Schouten verlaagd. Boeren waren tegen die maatregel omdat dit volgens hen gezondheidsschade bij de dieren kan veroorzaken. Ubels gaat verder: "Ik kan het als boer niet verkroppen dat een minister mij voermaatregelen oplegt en dan ook nog met maatregelen waardoor ik ze minder goed moet voeren dan ik nu doe. Ik moet eigenlijk mijn dieren tekort doen, omdat een minister dat achter haar bureau heeft gezegd. Die maatregel is gelukkig niet doorgevoerd. Ik denk dat dat ermee te maken heeft omdat al die boeren van zich lieten horen."

Actiejaar 2020

2020 blijkt al snel het actiejaar voor boeren te worden. Al in januari dit jaar kondigde boerenactieclub Agractie aan dat ze in 2020 actie gaan voeren om eerlijke prijzen voor hun producten te krijgen. De Nederlandse producten die in de supermarkt te koop zijn, worden verkocht tegen een prijs die niet in verhouding staan tot wat boeren ervoor krijgen. Een specifieke datum wordt nog niet genoemd, maar dat er acties zullen komen, dat staat vast.

Acties in Nederland, maar ook over de grens in Duitsland, volgen. Boeren vinden steun bij elkaar en willen dat het beleid van de overheid verandert. In Duitsland gaat het over het mestbeleid, in Nederland over het stikstokstofbeleid en de prijzen van de boerenproducten.

Een actie in Nederland blijft nog uit. Ondanks dat er begin februari wel een protest wordt aangekondigd, wordt deze al snel ingetrokken door Farmers Defence Force. De reden: analyses van stikstofcijfers worden op 20 februari verwacht. Uit die cijfers zou blijken dat de melkveehouders de gestelde Natura 2000-norm, de norm van stikstofuitstoot die mag neerkomen in beschermde natuurgebieden, niet kunnen halen.

'Actievoeren zit niet in het bloed'

Woensdag 19 februari is de eerste Nederlandse boerenprotestactie dit jaar. Honderden boeren vertrekken naar Den Haag om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Zo'n 150 boeren vertrekken de nacht ervoor op de trekker naar het Malieveld. Het actievoeren zit volgens Jos Ubels niet in het bloed van de boer, maar dat er zoveel boeren zich verzamelen tijdens de acties is wel een blijk van nood, vindt hij. "Je wilt niet weten hoeveel impact het op je boerderij heeft. Je moet voor één of meerdere dagen personeel regelen. Ik heb de verantwoordelijkheid voor al deze dieren hier en dat laat je als boer niet zo snel achter. Maar als je dan ziet dat al die boeren in Nederland in zulke getallen opkomen, dan voel ik heel erg die noodzaak. Want ik weet dat achter al die boeren zo'n bedrijf zit en dat ze allemaal veel moeite moeten doen om te gaan. En iedereen gaat."

Toch is dit protest half februari de eerste van de vele die nog komen. Politiebureaus worden met trekkers geblokkeerd omdat boeren aangifte tegen landbouwminister Carola Schouten willen doen vanwege dierenmishandeling wat betreft het voerbeleid. Ook worden distributiecentra in de provincie meerdere malen geblokkeerd, om aandacht te vragen voor een eerlijke prijs voor boerenproducten. Het lijkt erop dat het actievoeren toch steeds meer boereneigen wordt. Maar van alle protesten springt er misschien één misschien wel het meest uit.

Jos Ubels (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

'Grootste stikstofuitstoter van Drenthe belemmeren'

Acht juli 2020. Terwijl half Nederland nog ligt te slapen, blokkeert een groep boeren de ingang van afvalverwerker Attero in Wijster. Het is een idee van onder anderen vleesstierenhouder Willem Vossebeld uit Steenwijksmoer. Drie dagen voor deze actiedag kwam hij samen met een aantal lotgenoten om een nieuwe ludieke actie te bedenken. "We wilden niet demonstreren om het demonstreren, maar om een statement naar buiten te brengen", legt Vossebeld uit. Zodoende kwam de naam van volgens hem de grootste 'stikstofuitstoter' van Drenthe naar buiten: Attero. Vossebeld vindt het oneerlijk dat boeren vanwege het stikstofprobleem meer consequenties hebben en dat een bedrijf als Attero wel mag uitbreiden.

Zo gezegd zo gedaan. Een groepje boeren verzamelt zich omstreeks vijf uur 's ochtends bij de afvalverwerker en hindert de vrachtwagens die onderweg zijn naar Attero. "Met de actie willen we de politiek wakker schudden", legt grondverzetter Zwalastino Guichelaar uit die veel werk bij boeren doet. "We zijn het niet eens met het stikstofbeleid en zijn al een aantal keren naar Den Haag gegaan. Maar dat hielp niet."

Als ik twee nachten had moeten zitten, vond ik het ook wel best" Henk Fikkert - eigenaar loonbedrijf

Verbod op demonstraties met trekkers

Rond acht uur is het protest afgelopen en trekken de boeren zich terug op het nabijgelegen Loonbedrijf Fikkert. De boeren verwarmen zich met koffie en broodjes hamburgers. Een enkeling gaat weg, maar wordt op de trekker tegengehouden door blokkades van de politie. Twee dagen eerder gaat in Drenthe namelijk een trekkerverbod in. De Veiligheidsregio Drenthe verbiedt een week lang demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen om de gezondheid van mensen tijdens deze periode van corona te beschermen en de verkeersveiligheid te waarborgen.

Omdat de zoon van vleesstierenhouder Vossebeld er niet langs mag van de politie, komt Willem hem te hulp. "Er werd ons gevraagd of we ermee stopten", legt hij uit. "Ja, antwoorden wij. Iemand zei dat we maar even koffie moesten drinken bij het loonbedrijf en dat de wegblokkade zo voorbij was en dat we zo naar huis toe konden. Dat zo, daar bedoelde hij mee: dan hebben we even tijd om de ME te laten komen om ons op te halen. Dat vonden we niet zo'n leuke streek. Dan moet je er eerlijk voor uitkomen."

63 aanhoudingen

Al snel zijn alle toegangswegen richting het loonbedrijf in Wijster geblokkeerd door de politie. Zo'n vijftien politie- en ME-bussen staan klaar om het terrein op te rijden. Het was één grote chaos, vertelt melkveehouder Jan Uineken uit Dalen. Volgens Uineken was er gecommuniceerd met de politie dat het voorbij was. Dat ze het erf opkwamen, vergelijkt hij met een soort razzia. De politie en ME pakken in totaal 63 mensen op. Vreedzaam lopen de aangehouden mensen mee de busjes in. Ze worden meegenomen naar het politiebureau in Assen. Toch laat niet iedereen zich zo gemakkelijk pakken. Sommige mensen verstoppen zich op de hooizolder, anderen duiken het maisveld in.

Eigenaar van het loonbedrijf, Henk Fikkert, blijft er op dat moment naar eigen zeggen rustig onder. "De sfeer op het terrein was eigenlijk best wel goed. Ik had meer het idee van laat maar zien wat er gebeurt dan. Ik vond het allemaal wel goed. Als ik twee nachten had moeten zitten, vond ik het ook wel best. Het verhaal heb ik. Dat pakken ze me toch niet af."

Gemoedelijke sfeer

Eenmaal op het politiebureau zitten de boeren bij elkaar in het luchtruim. "Er waren niet genoeg cellen", vertelt melkveehouder Laurens van der Gun uit Spier. Er hangt een gemoedelijke sfeer. "We mochten zelf koffie halen", vertelt Willem Vossebeld die samen met zijn dochter wordt opgepakt. Ook de mobiele telefoon hoeft niet ingeleverd te worden.

Terwijl de 63 aangehouden mensen op hun verhoor wachten, verzamelen steeds meer boeren en belangstellenden uit het hele land voor het politiebureau in Assen. De weg naar het politiebureau is afgesloten, maar zelfs aan de overkant van de Balkengracht staan nog veel aanhangers. Vlaggen en spandoeken zijn meegenomen. Zodra één van de aangehouden personen naar buiten wordt gelaten, wordt er door de omstanders geklapt. Ze wachten tot de laatste persoon wordt vrijgelaten. Pas dan vertrekt ook de menigte.

Steun van FDF en honderden boeren

Hoewel de actie in Wijster niet georganiseerd was door FDF, vindt Ubels het een sterke actie. "Hoe kun je nou bij het Dwingelderveld boeren willen opkopen en bedrijven laten ruimen omdat ze volgens de wet slecht voor het milieu zijn, terwijl je de afvalverwerker in Wijster op grote schaal vergunningen geeft?", vraagt de vicevoorzitter van boerenactieclub zich af. "Voor die afvalverwerker komen vrachtwagens op diesel van ver uit het buitenland hierheen. Het afval dat hier in de brand gestoken wordt. En dan moeten boeren daar in de omgeving weg in verband met de natuur in het Dwingelderveld. Dat die boeren boos worden en zich keren tegen die grote afvalverwerker, dat snap ik wel. Het is ook falen van de overheid dat dat zo ongelijk verdeeld wordt."

Na de actie bij Attero riep ook FDF op om naar het politiebureau in Assen te komen. Het bestuur van de actiegroep stond achter de boodschap van het groepje boeren dat de afvalverwerker lam legde. Aan de oproep van FDF werd door honderden boeren gehoor gegeven.

'Saamhorigheid als wapen tegen onrecht'

Ubels strijdt voor een goede prijs voor het voedsel dat boeren aan de supermarkten leveren. Hij heeft het gevoel dat de boeren in Nederland sterk staan en zich samen ook krachtig voelen. "Men voelt die saamhorigheid als sterk wapen tegen onrecht. Dat is mooi, maar tegelijkertijd verneem ik ook dat boeren best wel terneergeslagen zijn omdat het keer op keer weer op de schouders van de boer komt. terwijl de boer al zo veel doet. Wij verwachten als burgers goed en gezond voedsel en als je in de supermarkt kijkt: alles ligt er. Dan ook nog tegen hele lage prijzen. Als je een burger vraagt of iemand voor een zak appels geen 1 euro betaalt, maar 1,03 euro. Dan zegt iedereen dat dat prima is. Dat hebben wij nodig."

De acties van de boeren, hebben volgens Ubels zeker wat opgeleverd. "Niet elke actie was even sterk, maar alle acties samen waren super sterk." Ubels is blij dat de boeren, een minderheid van zo'n 50.000 mensen, zoals hij beweerd, toch opstaat en opkomt voor zichzelf. "Als je structureel regels door de mik gedrukt krijgt waar je niet mee uit de voeten kan, wat slecht voor het bedrijf is en voor jezelf als ondernemer is, dan moet je opstaan." En dat is iets wat de boeren het afgelopen jaar goed hebben gedaan, aldus de vleesstierenhouder uit Anderen. Dat nu iedereen weet wat er leeft onder de boeren is al winst.

Maar door het blokkeren van de snelwegen en het tegenhouden van het verkeer van en naar distributiecentra zijn ook de gewone burgers gedupeerd. Uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat de steun voor de boeren afbrokkelt. In juli dit jaar blijkt dat 55 procent van de ondervraagden klaar is met de acties. Op 1 oktober 2019 had 11 procent van de ondervraagden geen begrip voor de boerenprotesten. Ubels vindt het vervelend dat de gewone mens soms de dupe is van de acties, maar is van mening dat zij wel elke dag eten heeft tegen een goedkope prijs.

FDF als terrorismegroepering

Actiegroep FDF heeft veel boerenacties georganiseerd en gecoördineerd, maar ook zijn kleinere groepen boeren de straat op gegaan. Niet iedere protestactie verliep rustig. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceerde daarom in mei een terrorismerapport waar FDF ook in naar voren kwam. Farmers Defence Force zorgt volgens het rapport voor onrust, afkering en polarisatie. De boerenactiegroep uit zich bedreigend en ongenuanceerd tegen politici en andersdenkende boeren. Dit en acties zoals het inrijden op de deuren van het provinciehuis in Groningen zijn voor de NCTV redenen om Farmers Defence Force in het rapport op te nemen. Toen Ubels dat hoorde schoot hij in de lach: "Ik vind het een hele rare gewaarwording. Een groep boeren die alle dagen aan het werk is voor de Nederlanders, wordt in een terrorismerapport vergeleken met terroristen."

Door in 2021

Met het einde van het jaar is het einde van de boerenacties nog niet in zicht. Op 14 januari spreekt Farmers Defence Force met het Centraal Bureau voor Levensmiddelen, de brancheorganisatie van supermarkten. Onderwerp van het gesprek is het FarmerFriendly-concept van FDF. Met dit keurmerk krijgt de supermarkt één of meerdere gouden sterren die staan voor een samenwerking met de boer. Een supermarkt die meedoet, moet hierdoor meer consumenten trekken en draagt een percentage van de jaaromzet af aan de boeren die lid zijn van deze Farmer Friendly coöperatie. Op die manier krijgen boeren, zo vinden zij zelf, een eerlijke prijs voor het door hen geproduceerde eten.

Melkveehouder Jan Pereboom uit Steenwijk is blij dat er in ieder geval weer gesproken wordt, maar blijft sceptisch. "Wat er uit zal komen, is echt afwachten. Meestal komt er niets uit. We werken al meer dan dertig jaar met dezelfde prijzen. Dat is gewoon niet meer te doen op een gegeven moment. Het is afwachten. En als ze er niets mee doen, dan moeten ze maar wat meer verwachten", zegt Pereboom.

Hij doelt op nieuwe acties.