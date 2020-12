Tijdelijke daklozenopvang in Assen is in trek

De gemeente opende de tijdelijke locatie omdat er in de reguliere opvang niet genoeg ruimte is om aan de coronamaatregelen te voldoen. Door het koude weer zit de opvang voller dan in andere maanden en door die toeloop kunnen mensen in de slaapzalen geen anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Broodnodige ruimte

Achter de opvang staat nu een noodgebouw met daarin twintig bedden. Daarmee heeft de opvang, samen met de bedden in de reguliere locatie, in totaal 35 slaapplekken. In het noodgebouw zijn toiletten voor zowel mannen als vrouwen, een aantal tafels en stoelen om aan te kunnen zitten tijdens het eten en kluisjes voor de bezittingen van de dak- of thuislozen. Via een verwarmingsbuis komt warme lucht in het noodgebouw, zodat het tijdens de koude nachten lekker warm is binnen.

Locatiehoofd Krish Djasai van Cosis is erg blij met de extra ruimte, die broodnodig is nu de coronamaatregelen waarschijnlijk nog wel een poos zullen gelden. "Het was gewoon niet mogelijk om je aan de coronamaatregelen te houden. We hebben in de gewone opvang een aantal eenpersoons- en meerpersoonskamers, maar niet genoeg plekken om extra bedden neer te zetten én de afstand te kunnen bewaren", zegt Djasai.

Bekijk hieronder de reportage over de daklozenopvang. Het verhaal gaat verder onder de beelden:

Andere opties

Cosis heeft eerst op andere plekken in Assen gekeken voor extra opvang, maar dat bleek niet mogelijk. Er is ruimte in bijvoorbeeld buurthuizen en kerken, maar daar zijn niet de juiste sanitaire voorzieningen aanwezig. Djasai: "We hebben dus deze locatie in een week neergezet. Het liefst hadden we nog wat schermen geplaatst vanwege de privacy, maar daar was helaas geen tijd meer voor." Mannen, vrouwen en jongeren worden wel zo veel mogelijk gescheiden gehouden tijdens de nacht en er loopt altijd iemand rond die een oogje in het zeil houdt. Djasai: "Het moet wel veilig zijn voor iedereen die hier verblijft."

Ondanks dat de mensen die gebruik maken van de opvang gewezen worden op de coronamaatregelen, is het volgens Djasai in de praktijk lastig om in de opvang te handhaven. "Ze zijn het gewend om bij elkaar te gaan staan of tegen elkaar aan te kruipen als het koud is buiten. Datzelfde doen ze ook hier in de opvang", zegt het locatiehoofd. Cosis deelt wel mondkapjes uit en het personeel herinnert de daklozen aan de maatregelen. Djasai: "Dat lukt alleen niet altijd. "De één houdt zich er beter aan dan de ander en met sommigen maak je wat moeilijker contact."

Langer open?

Dak- en thuislozen kunnen voor 4,50 euro een nacht in de opvang blijven. Ze mogen dan douchen, krijgen te eten en kunnen hun kleren wassen. Dat betalen ze achteraf, als ze de opvang weer verlaten. In de winter is het vanzelfsprekend drukker, vanwege het natte en koude weer. De tijdelijke opvanglocatie blijft in ieder geval tot en met 19 januari open. Daarna gaan de gemeente en Cosis kijken of de locatie langer moet blijven staan.