FIFA-toernooi moet verveling bij jongeren uit Assen tegengaan

"We laten met dit toernooi zien dat we als overheidsorganisatie niet alleen beperkend en repressief bezig zijn, maar ook verbindend", zegt Roel van de Groes, projectleider van de pilot Gamen met de politie. "Daarnaast hopen we dat de jeugd hierdoor niet de straat op gaat om alsnog rond te hangen."

Het oorspronkelijke idee was om jongeren bijeen te laten komen op FIFA-toernooien in Urk, Arnhem en Helmond; enkele gemeenten waar recent nog ongeregeldheden plaatsvonden. Maar dat idee sneuvelde als gevolg van de coronamaatregelen.

Meeste spelers van Nederland

In zeker vijftien Nederlandse steden start het online FIFA-toernooi. In Assen hebben zich tot nu toe 23 spelers opgegeven en daarmee heeft Assen het op één na grootste deelnemersveld. Alleen de Eindejaarscup in de Achterhoek kan op meer deelnemers rekenen.

Het is de bedoeling dat dinsdag 29 december en woensdag 30 december voorronden worden gespeeld, waarbij jongeren uit Assen tegen elkaar spelen. Alle winnaars van de lokale FIFA-toernooien strijden op 31 december tegen elkaar. De winnaar van het toernooi wint een PlayStation 5. Er is wel een bijzondere maar: jongeren die voor die tijd met de politie in aanraking komen, krijgen geen prijs als ze winnen.

De finale is te volgen op de Twitch-kanalen van de politie en ESL Benelux.