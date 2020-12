Hoogeveen zet zich schrap na autobranden en sluit noodverordening niet uit

De eerste autobrand deed zich rond acht uur 's avonds voor aan de Lomanlaan in Hoogeveen en daarna volgden autobranden aan de Zuidwoldigerweg (2), Van Echtenstraat, De Vos van Steenwijklaan en de Bilderdijklaan. De pogingen tot brandstichting werden gedaan aan de Piet Soerstraat, Leeuweriklaan en de Schutstraat.

Sporenonderzoek

De politie gaat uit van brandstichting, maar sporenonderzoek en buurtonderzoek moeten dat nog definitief vaststellen. Het is dan ook nog niet duidelijk of het om één of meerdere brandstichters gaat. "Ook ik houd rekening met brandstichting", zegt burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen. "Het waren te veel branden in een korte tijd om van toeval te spreken. Dan is er wel iets meer aan de hand."

Omdat het onderzoek naar de branden nog in volle gang is, laat de burgemeester weten dat hij het lastig vindt om op voorhand conclusies te trekken. "Maar we houden rekening met alle mogelijkheden", benadrukt hij. Richting oudejaarsdag sluit hij ook een noodverordening tijdens de jaarwisseling niet uit. "Maar daarvoor moeten we kijken hoe de ontwikkelingen zich voordoen", zegt hij, doelend op het politieonderzoek.

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Verband met eerdere branden?

Het is niet de eerste keer dat Hoogeveen getroffen wordt door (een reeks) autobranden. In het afgelopen decennia was het wel vaker raak. Toch vindt Loohuis het te vroeg om de autobranden van gisteravond en -nacht met eerdere autobranden te vergelijken. "Toen waren er meerdere mensen actief en dat heeft tot aanhoudingen en veroordelingen geleid. Er kunnen nu ook meerdere daders zijn, maar dat moet eerst worden uitgezocht."

Dat het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichters in volle gang is, neemt desondanks niet weg dat de gemeente voorsorteert op maatregelen tijdens de jaarwisseling. "Zo bekijken we welke extra maatregelen we kunnen nemen om de orde te bewaken, zoals de inzet van technische middelen. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden, maar die geef ik niet allemaal prijs. We moeten de daders niet wijzer maken dan ze al zijn."

Naast de autobranden ging ook een schuur aan de Kerkhoflaan in Hollandscheveld rond middernacht in vlammen op. Ook daar sluit de politie brandstichting niet uit, meldt een politiewoordvoerder.

Lees ook: