Anderhalf jaar cel voor bewoner boerderij met drugslab Kerkenveld

In juni werd in Kerkenveld een drugslab ontdekt (Rechten: Persbureau Meter)

De 73-jarige bewoner van de boerderij aan de Riegshoogtendijk in Kerkenveld waar eind juni een drugslab werd ontdekt, moet anderhalf jaar de gevangenis in. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. In het chemische lab op de bovenverdieping van de boerderij wordt de zeer verslavende drug crystal meth gemaakt.

De rechtbank legt hem een jaar minder celstraf op dan het Openbaar Ministerie (OM) heeft geëist. Het OM ging ervan uit dat de bejaarde bewoner een grotere rol had bij het voorbereiden van de productie van de drugs dan de rechtbank bewijsbaar vindt. Daarnaast houdt de rechtbank rekening met zijn hoge leeftijd, slechte gezondheid en het feit dat hij geen strafblad heeft.

Straatwaarde van 3 à 4 miljoen euro

Door het kraken van de versleutelde berichtendienst EnchroChat, die veel door criminelen werd gebruikt, kon de politie afgelopen voorjaar meelezen met het berichtenverkeer over tal van misdrijven. Sindsdien zijn veel verdachten aangehouden en misdrijven opgelost. Ook het lab in Kerkenveld werd door de EnchroChat-kraak ontdekt.

Behalve allemaal chemische grondstoffen om de drugs mee te maken en de laboratoriumspullen vond de politie op 26 juni ook 56 kilo crystal meth in vaste vorm en ruim 750 liter in vloeibare vorm. De 56 kilo heeft alleen al een straatwaarde van 3 tot 4 miljoen euro, vertelde de officier van justitie twee weken geleden tijdens de strafzaak.

Mexicaanse 'koks'

De 73-jarige man heeft vanaf zijn arrestatie op de dag van de inval ontkend dat hij iets met de productie van de drugs te maken had. Zijn vroegere privéchauffeur en vriend hield zich ermee bezig en liet het gevaarlijke laboratoriumwerk op de bovenverdieping van de oude boerderij over aan vier Mexicanen, die er doordeweeks ook sliepen.

Hij had de bovenverdieping aan zijn vroegere chauffeur onderverhuurd voor de opslag van korrels voor de reiniging van pelletkachels, vertelde hij tijdens de rechtszaak. Maar toen hij na een weekendje weg thuiskwam, ontdekte hij dat de man er een drugslab liet bouwen. De bejaarde man heeft naar eigen zeggen meerdere keren bevolen 'de rommel' op te ruimen, maar in plaats daarvan werd hij met de dood bedreigd. "Ik kon niet naar de politie, want dan had ik allang in een vat zuur gelegen", zei hij.

'Essentiële schakel'

Doordat hij het lab in zijn huis toestond, is de bejaarde man volgens de rechtbank medeverantwoordelijk voor de productie van de crystal meth. "Hij heeft de producenten van synthetische drugs gefaciliteerd en was een essentiële schakel in het geheel", aldus de rechtbank. Van een echte samenwerking met de criminelen was volgens de rechtbank geen sprake, daarom valt de straf lager uit.

In de boerderij en de auto van de verdachte vond de politie ook nog bijna 20.000 euro contant geld. Omdat de man verschillende verklaringen heeft afgelegd over hoe hij daaraan kwam en geen enkele te controleren is, gaat de rechtbank er vanuit dat het 'crimineel geld' is. Witwassen is daarom volgens de rechtbank ook te bewijzen. Het geld is in beslag genomen en krijgt de man niet terug, blijkt uit het vonnis.

