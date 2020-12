208 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

De meeste positieve tests komen vanuit de gemeente Emmen (+54). In de gemeente Hoogeveen kwamen er 44 nieuwe besmettingen bij. Daar werden ook twee covidpatiënten opgenomen in het ziekenhuis en kwam één persoon te overlijden. Ook een inwoner van de gemeente Westerveld werd de afgelopen 24 uur met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens per gemeente (bron: RIVM 29-12-2020)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 537 (+8) 3 1 Assen 1455 (+11) 29 9 Borger-Odoorn 684 (+12) 13 10 Coevorden 1033 (+20) 27 8 Emmen 3523 (+54) 64 35 Hoogeveen 1906 (+44) 40 (+2) 20 (+1) Meppel 921 (+15) 14 9 Midden-Drenthe 765 (+5) 13 3 Noordenveld 468 (+10) 11 16 Tynaarlo 598 (+13) 13 13 Westerveld 354 (+3) 11 (+1) 6 De Wolden 693 (+13) 18 7 Onbekend 21 0 0

Weekcijfers Drenthe

Het aantal besmettingen van vandaag ligt hoger dan dat van gisteren en eergisteren. Gisteren werden 190 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 18 minder dan vandaag. Eergisteren waren dat er nog 185.

Het aantal nieuwe besmettingen van vandaag ligt wel lager dan de aantallen van de kerstdagen. Op Eerste Kerstdag werden nog 279 positieve tests gemeld. Op Tweede Kerstdag waren dat er 256. De afgelopen week kwamen er in Drenthe 1.568 nieuwe besmettingen bij. Ook werden er 11 nieuwe ziekenhuisopnames en 14 sterfgevallen gemeld.

Vorige week werden door het RIVM 1.869 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn 300 meer dan deze week.

Totaal in Drenthe

In totaal zijn in Drenthe nu 12.958 coronabesmettingen gemeld sinds eind februari. 256 mensen kwamen in het ziekenhuis terecht en 137 mensen overleden aan het virus.

Dagcijfers landelijk

Landelijk zijn er tussen gisterochtend en vanochtend 7561 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is een fractie hoger dan maandag, toen het RIVM 7438 gevallen meldde. Op zaterdag en zondag kwamen er ruim 9000 positieve tests bij en in de dagen ervoor meer dan 10.000.

Of de daling komt doordat minder mensen zich hebben laten testen rond de kerstdagen, of doordat de lockdown na twee weken begint te werken, kan het RIVM nog niet zeggen.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal wel fors. De gezondheidsdiensten registreerden dat 171 mensen aan het virus zijn overleden. Dat is het hoogste aantal in een etmaal sinds half april, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd en doorgegeven.

Weekcijfers landelijk

In de afgelopen week zijn 67.388 positieve tests geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer 9600 per dag. Voor de vierde dag op rij zit het dagcijfer onder het weekgemiddelde.

Totaal landelijk

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn bijna 778.000 mensen positief getest. Bij het huidige tempo wordt in de loop van januari de miljoenste besmetting vastgesteld. In werkelijkheid hebben waarschijnlijk al meer Nederlanders het coronavirus opgelopen. In de eerste golf werd lang niet iedereen getest en in de tweede golf lukte het niet iedereen om een testafspraak te maken. Van 11.212 mensen is bevestigd dat ze aan het virus zijn overleden, maar ook dat aantal ligt in werkelijkheid vermoedelijk hoger.