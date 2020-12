'Steeds vaker geschillen over ontvangsten in de bijstand'

Steeds vaker zijn er geschillen over de ontvangsten in de bijstand die tot een gang naar de rechter leiden, zegt het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) uit Assen. Dit is de stichting die opkomt voor de belangen van inspecteurs die onderzoek doen naar fraude met bijstand. Of je nu geld of goederen krijgt als je in de bijstand zit, alles moet je opgeven bij de sociale dienst en kan worden ingehouden op het uit te keren bedrag.

Een vrouw uit de gemeente Wijdemeren in Noord-Holland kreeg deze week van de rechter te horen dat ze 7.000 euro terug moet betalen aan de gemeente, omdat ze de boodschappen die zij één keer per week van haar moeder kreeg niet had opgegeven. Daar bovenop komt een boete van enkele duizenden euro's.

Tot de Tweede Kamer aan toe kwam er ophef over de manier waarop de gemeente met de zaak is omgegaan. De vrouw zou namelijk haar gehele bijstand al kwijt zijn aan vaste lasten en niet veel geld meer over hebben voor de wekelijkse boodschappen. Door het terugbetalen en de boete komt ze waarschijnlijk in de schulden terecht. De gemeente Wijdemeren heeft inmiddels aangegeven opnieuw naar de zaak te zullen kijken.

Gemeenschapsgeld

Hans de Rue van het LCSR kent de zaak van de vrouw uit Wijdemeren niet goed genoeg om daar inhoudelijk op te kunnen reageren. In algemene zin is het volgens De Rue van belang of de giften die iemand ontvangt structureel of incidenteel zijn. Het is niet de bedoeling dat mensen op een andere manier aan geld komen en de inkomsten vanuit de bijstand aan andere dingen uitgeven.

"De bijstandsuitkering is gemeenschapsgeld en is bedoeld voor je levensonderhoud. Denk aan het betalen van de huur, gas en licht of de boodschappen. Betaalt iemand anders vervolgens jouw huur, dan heb je de bijstand daar dus niet voor nodig en dan hoeft de gemeenschap dat dus niet te betalen", vertelt De Rue. De gemeente heeft een een wettelijke verplichting om je voor die waarde te korten op je uitkering.

Cadeautje kan gewoon

Het is volgens De Rue niet zo dat gemeenten je direct korten op je uitkering als je een keertje honderd euro cadeau krijgt voor je verjaardag. Wettelijk gezien zou je dat wel moeten opgeven, al gebeurt dat in de meeste gevallen niet. Iedere gemeente gaat daar volgens De Rue op een andere manier mee om.

De Rue: "Gemeenten zoeken eerst op wat er in de wet staat, maar kijken vervolgens zelf binnen welke marge ze nog kunnen acteren. Ze hebben een bepaalde beleidsvrijheid en kunnen per situatie bepalen hoe ze zullen handelen."