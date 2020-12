Veel meer aandacht voor nachtvlinders

Dit jaar zijn er honderdduizend meer waarnemingen van nachtvlinders doorgegeven dan in het topjaar 2018, meldt De Vlinderstichting op Nature Today. Het gaat om landelijk in totaal ruim 450.000 waarnemingen. In Overijssel, Limburg en Noord-Holland werden voor Nederland nieuwe soorten nachtvlinders aangetroffen. Daarnaast kwamen er door het hele land bijzonderheden aan het licht.

Zo trof Judith Bouma walstropijlstaarten aan in haar tuin in Fochteloo. "Eentje is al heel bijzonder en ik zag vijf verschillende." Daarnaast zag ze onder andere de voor het Noorden zeldzame essengouduil en de witte-I-uil. Ze monitort vlinders in het Fochteloërveen en is lid van een vlinderwerkgroep.

Ze merkt een groeiend enthousiasme voor het 'nachtvlinderen'. "Steeds meer mensen gaan het doen. Ook bij libellen is dat zo. Zo komen er bijzonderheden naar voren. Het heeft ook een keerzijde: sommige soorten lijken zo op elkaar, dat waarnemingen niet altijd juist worden doorgegeven. Dat geeft een vertekend beeld."

Een welpje deelde deze zomer het enthousiasme voor nachtvlinders. Een filmpje uit de tuin van Judith Bouma:

Ook Joop Verburg van de Natuurvereniging Zuidwolde deed een opmerkelijke vondst. Hij vond in Zuidwolde op tien uilenballen wel honderden cocons van roomtipjes. Dat zijn kleine nachtvlinders, die als zeldzaam te boek staan. Zijn ondervinding is dat de roomtipjes makkelijk te vinden zijn door naar uilenballen te zoeken. 'Het lijkt erop dat ze veel algemener moeten zijn dan gedacht', schrijft hij in een verslag aan de Vlinderwerkgroep Drenthe.

De warme zomerse nachten droegen ook bij aan het recordaantal waarnemingen. "Een toptijd voor nachtvlinders", gaf Kars Veling van de Vlinderstichting in de zomer aan. "Doordat de tuinen vol staan met bloeiende vlinderstruiken en door het warme weer zijn de nachtvlinders extra actief." Zo had je een goede kans om verschillende nachtvlinders te spotten. De meest waargenomen soorten zijn de huismoeder, de gamma-uil en de kolibrievlinder.

Een van de walstropijlstaarten in de tuin van Bouma (Rechten: Judith Bouma)

Lees ook: