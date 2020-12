Drents Dierentehuis in Beilen staat bijna leeg

Alwin Tol loopt langs een lange rij lege hondenhokken. Rond de jaarwisseling vangt hij veel honden op die extreem bang zijn voor vuurwerk, maar door het vuurwerkverbod kunnen de beesten thuisblijven. "We hebben nog een paar hondjes zitten", vertelt hij. "Normaal gesproken zou het nu helemaal vol zitten en zouden we zo'n veertig tot vijftig pensionhonden opvangen. Nu zijn dat er drie."

Een andere reden waardoor de eigenaren de dieren nog wel eens naar de opvang brengen is omdat ze op vakantie gaan, maar ook dat zit er op dit moment vanwege de coronamaatregelen niet in. "Daardoor hebben wij het hele jaar eigenlijk maar weinig pensiondieren opgevangen", legt Tol uit.

Klap voor de kas

Het tehuis in Beilen is de enige in de provincie Drenthe. Vanwege de enorme toestroom aan dieren breidde het daarom vorig jaar uit. Maar amper geopend kwamen de hokken leeg te staan. Het is een klap voor de kas. "We zijn in principe een asiel. De pension-inkomsten zijn belangrijk om het asielgedeelte draaiende te houden en dit jaar hebben wij daar erg weinig mee verdiend." De opvang ontvangt wel overheidssteun, maar zal verder ook de reserves moeten aanboren.

Ook in het asiel zijn op dit moment weinig dieren. Daar is Tol eigenlijk wel blij mee. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het adopteren van een huisdier. "Er is vooral veel vraag naar puppy's, maar die hebben wij bijna niet. Wij verkopen vooral volwassen honden."

De hoeveelheid katten die het asiel verlaten, is ongeveer gelijk gebleven. "Dat gaat erg goed en daardoor zitten er op de 'plaatsbare-afdeling' nu ongeveer zes katten. Dat is voor ons ook wel weinig, maar hoort wel bij deze tijd van het jaar. Dat merk je bijvoorbeeld ook aan de dierenambulances. Die rijden zomers af en aan en nu komen ze af en toe een dier brengen." De toekomstige baasjes komen uit allerlei uithoeken van het land. Volgens Tol is de 'dierenschaarste' op dit moment in ieder asiel aan de gang. Tol hoopt dat mensen ook na de pandemie tijd nemen voor hun huisdier.