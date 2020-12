Let op: nieuwe vertrektijden voor bussen

Omdat vanwege alle coronamaatregelen minder mensen met het openbaar vervoer reizen, zet Qbuzz op een aantal lijnen minder bussen in.

Het OV-bureau Groningen Drenthe kondigde eerder al bezuinigingen aan op het busvervoer. "De bezuinigingen bestaan uit het minder frequent rijden op de dikke buslijnen. Ook zullen zogeheten versterkingsritten op drukke lijnen eruit worden gehaald, om de basisstreeklijnen overeind te kunnen houden", legde directeur Wilko Mol uit.

Wijzigingen voor Qliners

Zo rijdt de Qliner tussen Groningen en Emmen overdag voortaan vier keer per uur. Nu is dat in de spits nog zes keer in het uur. Qbuzz gaat op dit traject wel altijd rijden met een dubbeldekker. Ook de extra Qliner-bussen die sinds medio augustus tussen Gieten en Veendam in de ochtendspits rijden, vervallen vanaf volgend jaar.

Streeklijnen

Tussen Assen en Emmen wordt straks een snellere route gereden, want tussen Emmen en Noord-Sleen rijdt Qbuzz over de N381. Deze lijn 29 neemt daarmee de route van lijn 21 over tussen Noord-Sleen, Sleen en Emmen. Op lijn 22, tussen Assen, Beilen en Zweeloo, rijdt een bus in de spits voortaan elk halfuur. Daardoor hoeven mensen in Beilen minder lang te wachten op sommige aansluitingen.

Tussen Emmen en Hoogeveen wijzigen de vertrektijden van lijn 27 met ongeveer een halfuur. Ook verandert de route door Hoogeveen enigszins, en in de weekenden rijdt de bus een keer per uur in plaats van eens per twee uur.

Ook de route van lijn 33 tussen Hoogeveen en Coevorden kent enkele wijzigingen. De bussen rijden niet meer via Nieuwlande, daarvoor komt een vervangende halte. Ook wordt in de avond minder gereden. Daarnaast rijden tussen Hoogeveen en Westerbork op lijn 37 alleen bussen in de spits, net als vóór de zomer.

Nieuwe lijnen

Ook worden nieuwe buslijnen geïntroduceerd. Zo komt tussen Assen en Annen een bus te rijden, en is lijn 92 nieuw. Op deze lijn wordt tussen Emmen, Emmer-Compascuum en Zwartemeer alleen op werkdagen gereden. Ook lijn 93 tussen Emmen, Klazienaveen en Zwartemeer is vanaf 3 januari nieuw. Deze bus rijdt alle dagen van de week, waardoor Zwartemeer beter bereikbaar wordt in de avonden en in het weekend.

Qbuzz komt met lijn 94 tussen Emmen en Coevorden ook met een nieuw traject. Daardoor reis je vanuit Nieuw Schoonebeek en Weiteveen altijd, zonder overstap, via de snelste route naar Emmen. Dit traject vervangt voor een deel de Q-link 12 tussen Emmen en Klazienaveen, die vervalt.

Bovendien is lijn 72 Emmen - Winschoten, via Ter Apel, nieuw. Dit traject vervangt delen van de lijnen 14, 42 en 73. Daarmee wijzigt in Zuidoost-Drenthe het een en ander. Volgens Qbuzz is alles zo op elkaar afgestemd, dat op werkdagen overdag elk halfuur een bus rijdt tussen bepaalde bestemmingen.

Nachtbussen

De verschillende nachtbussen die van en naar de stad Groningen rijden, worden voorlopig nog niet ingezet. De diensten komen normaal gesproken in de weekenden langs plekken als Assen, Gieten, Vries, Eelde en Roden.

Op de site van Qbuzz vind je een overzicht van alle wijzigingen.

Lees ook: