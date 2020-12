Het jaar van Rutger Fransen: 'Voor mijn gevoel ben ik een eind gekomen'

Ruim 30.000 kilometer, elf maanden en 504 auto's verder kwam er in maart plots een einde aan het lift-avontuur van Rutger Fransen uit Hoogeveen. Wat in april 2019 begon als een avontuurlijke wereldreis, liftend van Nederland naar Vietnam én weer terug, eindigde dit voorjaar vanwege het coronavirus. Hoe kijkt 'The World Hitchhiker' terug op zijn wereldreis? En wat doet hij deze dagen?

"Begin dit jaar was het nog m'n plan om van Maleisië terug naar Nederland te liften", vertelt Fransen. "Dat is niet helemaal gelukt, maar voor mijn gevoel ben ik een eind gekomen." De Hoogevener deed er negen maanden over om naar Vietnam te liften en kwam uiteindelijk na een jaar in Maleisië terecht.

In het begin vond Fransen het best spannend, dat liften. "Ieder land dat je bezoekt is eerst wel weer even eng, maar uiteindelijk kom je heel veel leuke mensen tegen en is het een groot leuk avontuur geweest voor mij."

Spannende momenten in Iran

Toch heeft Fransen tijdens zijn reis ook spannende momenten meegemaakt. "Ik zat bij iemand in de auto in Iran. Die reed in de richting van waar ik heen wilde. Hij kreeg een telefoontje, waarop hij omdraaide. Ik zei dat ik niet meer mee wilde, want ik vertrouwde het niet helemaal. Toen werd de bestuurder toch wat chagrijnig en een beetje boos. Ik heb gedaan alsof ik de deur ging openen. Toen is hij wel gestopt en heb ik al mijn spullen meegekregen. Dat liep met een sisser af."

(Verhaal gaat verder onder de Instagram-post)

Barbecueën in Bulgarije

Al met al overheersen voor Fransen toch de positieve ervaringen, zoals die ene keer in Bulgarije. "Een heel oud mannetje in een heel oud autootje vroeg of ik iets te doen had die middag. Hij nam mij mee de bergen in, naar z'n eigen wodkabrouwerijtje. Een heel klein, oud schuurtje. Er kwamen vrienden bij, die hadden allemaal vlees meegenomen. We hebben de hele middag zitten barbecueën, met hun eigen gestookte wodka erbij. Er kwam ook nog een paard bij, van een van z'n vrienden. Daar mocht ik toen een stukje op rijden. En 's avonds mocht ik er blijven slapen."

(Verhaal gaat verder onder de Instagram-post)

Terug naar huis

Toen Fransen in Cambodja was, hoorde hij voor het eerst van het coronavirus. Tegen de tijd dat het noodzaak was om naar huis terug te keren, bevond Fransen zich in Maleisië. "Daar heb ik nog twee weken in een soort van lockdown gezeten." Daarna keerde hij in maart terug naar huis, naar Hoogeveen, waar hij weer bij zijn ouders in trok. "Van heel veel vrijheid, naar wat minder vrijheid", zegt hij lachend. "Dat ging prima, maar het is wel anders!"

Voorlopig zit reizen er even niet in, dus werkt Fransen nu bij Kip Caravans in Hoogeveen. "Daar heb ik het heel erg naar mijn zin. Voor 2021 heb ik geen megaplannen, maar ooit zou ik dat liftavontuur nog wel eens willen vervolgen. Of van Noord- naar Zuid-Amerika liften, bijvoorbeeld. Ooit, misschien."

Benieuwd naar alle verhalen van Rutger Fransen? Op zijn site vind je verhalen, foto's en filmpjes van zijn reis.

Lees ook: