Clubgebouw schaatsvereniging afgebrand: 'Hier krijg je tranen van in je ogen'

Het clubgebouw van de schaatsvereniging in Hollandscheveld is afgebrand (Rechten: RTV Drenthe / Lidian Boelens)

In Hoogeveen gingen afgelopen nacht een aantal auto's in vlammen op. In het nabijgelegen Hollandscheveld brandde ook het clubhuis van schaatsvereniging VIOS af.

"De keuken en het dak zijn helemaal weggebrand, er is weinig van over", zegt bestuurslid Albert Lok. Hij loopt verslagen over het terrein. De tranen in zijn ogen. "Het is verloren, kun je wel zeggen."

Maandagavond rond 11 uur kreeg Lok een foto toegestuurd in de VIOS app, waarop te zien was dat een deel van het gebouw in brand stond. Eenmaal gearriveerd bij de schaatsbaan zag hij het direct: dit is een verloren zaak. "Er stonden drie brandweerwagens en het rook kwam van alle kanten uit het dak", blikt hij terug.

Afgelopen zomer werd het gebouw nog flink opgeknapt. "Hebben we dat dan allemaal voor niks gedaan?", vraagt penningmeester Grietje Stevens zich af. Samen met haar man is ze de schade komen bekijken. "Hier krijg je toch tranen van in je ogen."

Veertig jaar herinneringen

IJsvereniging VIOS, bestaande uit 1500 leden, is al 65 jaar oud. Het clubgebouw deed al zo'n veertig jaar trouwe dienst. Veertig jaar herinneringen zijn in vlammen opgegaan. "Ik zie fotolijsten, maar ik zie geen foto's meer", zegt Lok. Hij wijst naar de zwarte muren in het afgebrande gebouwtje. Alleen de lijsten van de foto's zijn nog te zien. "Ze zijn allemaal weg. Foto's van mensen die heel veel werk hier verricht hebben, en die er ook niet meer zijn."

Ook voor Stevens doet het pijn. "Ik schaatste hier altijd. Onze kinderen zijn groot geworden op de ijsbaan. Dus ja, ik heb hier toch heel veel herinneringen."

De Forensische Opsporingsdienst onderzocht vandaag hoe de brand is ontstaan. Hoewel de leden vermoeden dat de brand is aangestoken, kon de politie dit vandaag nog niet bevestigen. Voor VIOS maakt het uiteindelijk ook geen verschil. De leden van de vereniging moeten hoe dan ook met een nieuw clubgebouw aan de slag. Om dit project te bekostigen, hebben zij inmiddels een doneeractie opgezet.

"We hopen dat we het weer op kunnen bouwen", zegt Stevens. "En dat gaan we doen. We zetten met elkaar de schouders eronder. We laten ons niet kisten."