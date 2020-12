Zorgen bij GroenLinks over uitbreiding Vermilion

De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de kwestie. GroenLinks vraagt zich onder meer af of het college ermee eens is dat 'informatie naar alle inwoners en belanghebbenden van groot belang is en dat het participatieproces zorgvuldig dient te worden doorlopen'.

Openbare informatiebijeenkomst

GroenLinks wil de gevolgen van de gaswinning van inwoners, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed in beeld krijgen. Ook vraagt GroenLinks of het college bereid is een openbare informatiebijeenkomst te organiseren, eventueel samen met Vermilion.

Het Canadese bedrijf wil aardgas winnen uit de velden Boergrup en Lombok en de velden Leemdijk, De Bree en Smitstede. Het was al bekend dat Vermilion gas wil winnen uit veld Boergrup, maar nu blijkt dat ook voor het aangrenzende veld Lombok een aanvraag in behandeling is genomen door het ministerie van Economische Zaken. De velden liggen op 2 kilometer diepte tussen Vledder en het Friese Noordwolde.

Vermilion wil gas winnen in de velden Boergrup en Lombok (Rechten: Vermilion)

