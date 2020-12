Wetenschapper Astron maakt foto van radiotelescoop met bierblikje

Tammo Jan Dijkema maakte dit jaar een wel erg bijzondere foto van de radiotelescoop in Dwingeloo. De medewerker van sterrenkundig instituut Astron deed dat niet met een normale camera, maar met een blikje bier, en deed er een halfjaar over.

Het is een geluk bij een ongeluk. Geen rondleidingen dit jaar bij Astron uit Dwingeloo vanwege het coronavirus. En omdat de radiotelescoop om die reden stilstaat, is er ruimte voor bijzondere projecten. Eén daarvan is de foto met een bierblik van Tammo Jan Dijkema.

Blikje half jaar aan een boom

"Je kunt daarmee een foto maken met een enorm lange belichtingstijd", vertelt de wetenschappelijk programmeur van het Drentse bedrijf. Dijkema maakte in het blikje een gaatje dat zo groot is als een speldenprikje, zodat een zogeheten 'pinhole camera' ontstond. "Door dat gaatje valt ligt naar de overkant van het blikje, daar zit fotografisch papier in. Omdat we het blikje op het Zuiden hebben gericht, kan je precies zien dat de zon in de zomer hoog staat en in de winter laag."

Het blikje heeft een half jaar aan een boom bij de radiotelescoop gehangen, van 28 juli tot en met 21 december. Dijkema is van plan meer onderzoek te doen naar de foto. Bij weerinstituut KNMI wil hij bijvoorbeeld opvragen op welke dagen het bewolkt was en of dat overeen komt met de stippellijntjes op de foto.

Bier drinken

Een dergelijke foto is heel makkelijk zelf na te maken, zegt de wetenschapper. "Zoek maar eens op internet naar 'solar graph', je krijgt dan allerlei handleidingen. Het moeilijke van het proces? Het blikje bier leeg drinken."