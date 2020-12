Terugblik 2020: vestiging wolf en andere bijzondere dieren

Schapenhouders wisten allang dat de wolf zich ophield in het hart van Drenthe. Hobbyboer Rolf Smit uit Amen heeft z'n twijfels of hij nog wel schapenhouder wil zijn. In februari van dit jaar pakt de wolf vier van zijn schapen; drie van hen waren drachtig. De gevolgen zijn lang daarna nog merkbaar. De stress onder de schapen veroorzaakt doodgeboren lammeren. "Triest, normaal heb ik ongeveer drie of vier lammetjes die het helaas niet redden. Ik zit door het bezoek van de wolf al op twaalf", zegt Smit in maart.

Een van de doodgebeten schapen (Rechten: Rolf Smit)

Wandelaars in de bossen bij Hooghalen hebben wisselende meningen over de definitieve vestiging van GW1261m in het gebied."Het is een mooie toeristische trekpleister", zegt een man. Een ander stel ziet dat heel anders. "Het is een kwestie van tijd voordat de wolf een kind pakt."

Verhuizing

Het lijkt erop dat de wolf al die commotie niet op z'n geweten wil hebben. Begin december wordt duidelijk dat GW1261m naar Duitsland is vertrokken is, vlak over de grens bij Bourtange. Maar ook al is het nu rustig, dat kan zo weer veranderen. Wolven leggen grote afstanden af en Drenthe lag eerder voor meerdere wolven op de route.

Geiten- en schapenhouders in een gebied in het hart van Drenthe kunnen daarom vanaf 2021 subsidie aanvragen bij de provincie voor wolfwerende afrasteringen. D66, Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en de Werkgroep Wolf vinden dat gebied veel te klein. Gedeputeerde Jumelet laat voorzichtig doorschemeren dat er misschien een uitbreiding van het gebied komt.

In dit gebied zou een aanval van de wolf op schapen het grootst zijn (Rechten: Provincie Drenthe)

Andere opvallende verschijningen

In 2020 waren er meer bijzondere dieren die onze provincie bezochten. In februari werd een wasbeerhond gesnapt op een wildcamera bij Zuidwolde. In april had een zeehond lekkere trek en verkoos het zoete water van de Hoogeveensche Vaart bij Rogat boven het zoute zeewater. In mei zag een oehoe-jong het levenslicht op een winderig industrieterrein in Emmen. Het Zuidlaardermeer was in trek bij de Russische steur en het klein waterhoen. De laatste trok menig vogelaar. Pelikaan 'Schommel' voelde zich welkom tussen de ooievaars bij De Lokkerij in Schiphorst.

De pelikaan voelt zich thuis tussen de ooievaars in De Lokkerij (Rechten: RTV Oost)

Edelhert frank en vrij, hoewel...

De meest omstreden vreemdeling is, naast de wolf, het edelhert. In november verscheen het dier op beelden van een wildcamera. Waarschijnlijk loopt het hert al veel langer in boswachterij Hart van Drenthe. Officieel vormt het edelhert een gevaar voor de verkeersveiligheid en zou het afgeschoten mogen worden. Dankzij een petitie met 27.000 handtekeningen wordt die beslissing voorlopig opgeschort.

