Meer Drentse huishoudens miljonair

Het aantal 'miljonairshuishoudens' in Drenthe is vorig jaar met tweehonderd gestegen. In 2018 hadden 4700 huishoudens in onze provincie een vermogen van één miljoen euro of meer.

In totaal gaat het om 2,3 procent van de Drentse huishoudens die vorig jaar over een dergelijk vermogen kon beschikken, tegenover 2,2 procent een jaar eerder. Relatief gezien zijn er alleen in Friesland, Limburg, Flevoland en Groningen minder miljonairs.

Westerveld, Emmen en Tynaarlo

Net als in 2018 heeft de gemeente Westerveld relatief gezien de meeste inwoners met een vermogen van een miljoen euro of meer. In deze gemeente is 4,7 procent van de huishoudens miljonair. Dit komt neer op ongeveer vierhonderd huishoudens. In 2017 telde deze gemeente relatief gezien ook de meeste miljonairs.

Als het gaat om absolute aantallen hadden de gemeenten Tynaarlo en Emmen de meeste miljonairshuishoudens. In Emmen gaat het afgerond om zeshonderd huishoudens, tegenover vijfhonderd in Tynaarlo. Dit komt neer op 1,2 procent (Emmen) en 3,8 procent (Tynaarlo) van het totale aantal. Met tweehonderd miljonairshuishoudens in Meppel (1,6 procent) staat die gemeente onderaan de lijst.

Rijken worden rijker

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ook landelijk het aantal miljonairs toenam. Het gaat om 223.000 huishoudens, tegenover iets meer dan 200.000 in 2018. Sinds 2014 zit het aantal miljonairs in Nederland al in de lift. Bijna drie procent van de huishoudens heeft volgens de meest recente cijfers een vermogen van meer dan een miljoen euro. Hier wordt de waarde van een eigen woning en de eventuele hypotheekschuld ook bij meegerekend.

Het zijn juist de rijke gemeenten waar de inwoners nog rijker lijken te worden. In Bloemendaal, Rozendaal, Heemstede en De Bilt nam het percentage miljonairshuishoudens tussen 2018 en 2019 het sterkst toe.

Vorig jaar bezat het gemiddelde miljonairsgezin 2,5 miljoen euro: dat is bijna twintig keer zo veel als het gemiddelde vermogen van een niet-miljonairsgezin.