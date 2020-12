Doneeractie na brand: 'We zijn helemaal overdonderd'

"We zijn helemaal overdonderd", zegt bestuurslid Albert Lok, terwijl hij tussen de resten van het clubgebouw rondloopt. "Het is ontroerend en onbegrijpelijk hoeveel mensen met ons meeleven. En dat zijn niet alleen mensen uit Hollandscheveld, maar ook uit de omgeving."

Ook initiatiefnemer van de doneeractie én lid van de ijsvereniging Wout Smit had niet verwacht dat de actie zo goed zou lopen. "Eerst probeerde ik 7.500 euro op te halen, maar toen ik naar bed ging was dat al 9.500 euro. Toen heb ik het streefbedrag maar verhoogd naar 12.500 euro. Wie niet waagt, die niet wint. En vanochtend kon ik het bedrag zelfs verhogen naar 20.000 euro, zo snel ging het."

'IJsbaan verbindende factor van het dorp'

Smit hoorde maandagavond de brandweerauto's in Hollandscheveld. "En mijn dochter zit in appgroepen, waarin werd gesproken over zes branden in Hoogeveen die avond." Later bleek dat ook het clubgebouw van de ijsvereniging was afgebrand. "Dat doet je wel wat. Wie heeft nou iets aan dit soort onzin? Ook financieel gezien wordt niemand hier beter van. En er hebben vast spullen in het clubgebouw gestaan die niet verzekerd waren."

Het raakte Smit en daarom besloot hij de doneeractie op te zetten. "Een jongere doneert vijf euro van z'n spaargeld, een bedrijf 500 euro. Daar gaat het mij niet om. Het gaat om de saamhorigheid. Dat we in Hollandscheveld samen de schouders eronder zetten. De ijsbaan is een verbindende factor voor het hele dorp, de vereniging met de meeste leden. Iedereen komt er samen."

Stenen gebouw en meer

Nu de actie zo goed loopt, is het de bedoeling om het clubgebouw weer op te bouwen van steen in plaats van hout, zodat het wat bestendiger is. Naast geld bieden mensen ook spullen aan. "We hebben bestrating, een cv-ketel, vloerbedekking, gordijnen en binnendeuren aangeboden gekregen. Daar hebben we heel veel aan", vertelt Lok. "En er wordt een bouwtekening voor de vergunning gemaakt", vult Smit aan.

Ook vraagt iemand in de comments onder de doneeractie of er toevallig nog mensen zijn die oude foto's van de ijsvereniging hebben liggen. Lok maakt elk jaar wel foto's bij de ijsbaan, maar de echt oude foto's heeft hij niet. "Daar staan ook mensen op die inmiddels overleden zijn."

Concert

Smit vertelt dat hij door artiesten en bands uit de omgeving is benaderd om een livestream-concert op te zetten, waarvan de opbrengst naar de ijsvereniging gaat. "Daar ben ik nu mee bezig, om te kijken of dat eind januari te realiseren is."

Gisteren maakte verslaggever Lidian Boelens onderstaande video bij het afgebrande clubgebouw van ijsvereniging V.I.O.S.

