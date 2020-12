Jaren 20 krijgen kleur in driedelige Drentse film op YouTube

De bewerking begint met het stabiliseren van de beelden. Vervolgens wordt de helderheid en het contrast bijgesteld, waarna de schaal van het materiaal wordt aangepast. Stap vier is dat een machine met kunstmatige intelligentie de scherpte verbetert. De laatste stap is het inkleuren van de beelden. "Het is ongeveer een uur werk per minuut filmmateriaal. En 40 procent daarvan is handwerk", aldus de restaurateur.

Veel bekeken kanaal

De driedelige Drentse film is te zien op YouTubekanaal rick88888888. Dat kanaal heeft 42.000 abonnees, waarvan naar schatting 70 tot 80 procent in het buitenland. Het best bekeken materiaal is een filmpje over New York in 1937, dat afgelopen zomer 2,8 miljoen views kreeg.

De ingekleurde films van Nederlandse provincies worden volgens de filmbewerker ook veel bekeken. Beelden van het koninklijk huis scoren aanzienlijk minder. "Vooral over Wilhelmina hebben mensen gemengde gevoelens", zo legt hij uit.

De restaurateur vindt van het Drentse materiaal de beelden uit de dorpjes het meest bijzonder. "Die beelden van de straten zijn mooi om te zien. En ook vind ik het interessant om te zien met welke machines ze toen hout bewerkten."

De films komen uit de collectie van het Drents Archief en zijn de oudste filmbeelden die bekend zijn. "De opnamen van de filmbeelden van Drenthe zijn gemaakt vanaf 1918. Het is een zogenaamde Haghe Film. Dat was vroeger een concurrent van Polygoon. De filmploeg van Haghe trok het hele land door om het verenigingsleven, provincies, steden en dorpen, fabrieken en industrie in beeld te brengen. In 1924 of 1927 deed de filmploeg Drenthe aan", zegt woordvoerder Karlijn Donders van het Drents Archief.

Het Drents Archief toont al meerdere jaren steeds een andere compilatie van beelden van deze film in de Digilounge. "Het is één van onze meest populaire films", aldus Donders. Wie de opdrachtgever was, is onbekend. Te zien zijn onder meer verschillende beroepen, markten, kerken, scholen, trams, fabrieken, turfwinning, paard en wagens, schaapskuddes en de eerste Drentse auto met kenteken D1.

Eigen invulling

Vindt het Drents Archief het historisch wel verantwoord dat originele beelden zijn ingekleurd? "In principe zijn we voor authentieke bronnen, maar het is mooi dat de beelden worden hergebruikt. Hoe meer mensen oude beelden van Drenthe kunnen zien, hoe beter. Met kleur komt het wat dichterbij", vindt Donders.

Ook Henk Jonker van de Historische Kring Hoogeveen ziet geen bezwaren tegen het inkleuren. "De restaurateur geeft eigenlijk zijn eigen interpretatie aan de beelden. Dat hoeft niet overeen te komen met de werkelijkheid. Ik vind dat het met kleur meer gaat leven. Zelf heb ik een foto uit 1956 van mijn overleden moeder laten inkleuren en dat is een waardevol bezit."

"Tegen het opkrikken van de kwaliteit zal niemand bezwaar maken. En negen van de tien mensen vindt ingekleurd materiaal leuker om naar te kijken", besluit de restaurateur.