Het nieuwe kniepertie: 'Ze bint niet zo glennig meer'

Het is er weer tijd voor, knieperties bakken. Het koekje, dat toch voornamelijk rond oud en nieuw wordt gegeten, kent verschillende smaken en is er zelfs in meerdere vormen.

Bij Zoek het Uit kwam de vraag binnen: Wat maakt een kniepertje nou een echt kniepertie?

Kniepertiehelden

Olf en Harma Kiers uit Emmen zijn doorgewinterde kniepertiesbakkers, ze zijn er mee opgegroeid en zullen bij goede gezondheid het bakken van het koekje nimmer opgeven. Inmiddels bakken Olf en Harma al 38 jaar knieperties voor 't Volk van Grada, de vereniging die de Drentse cultuur en folklore onder de aandacht brengt. De koekjes worden dan verkocht bij het onderkomen van de vereniging, de Nabershof, of via een supermarkt in de buurt.

Het geheim

Olf Kiers meldt gelijk aan het begin van het gesprek dat een kniepertiemeester natuurlijk het grote geheim niet prijsgeeft. Maar hij wil wel kwijt dat het koekje toch een soort transformatie heeft ondergaan. "De koekjes stonden vroeger stijf van de suiker," weet hij nog. "Harma's moeder zei altijd dat ze 'glennig' moesten zijn, glad van de suiker, maar tegenwoordig zit er veel minder suiker in, mensen willen die zoetigheid niet meer."

Dat hoge suikergehalte heeft volgens Olf wel alles te maken met het ontstaan van het kniepertie: "Het is typisch een koekje voor in de wintermaanden, om je weerstand te verhogen moest je beter eten, veel suiker was dan ook goed, zo was de gedachte."

Eigen recept

De kniepertiebakkers uit Emmen bakken al jaren volgens hetzelfde recept dat van generatie op generatie overgaat. Het bakken doet Olf dan ook altijd terugdenken aan vroeger: "Het hele huis ruikt er naar, je kleding ook, heerlijk"

De knieperties die Olf en Harma uit het ijzer halen zijn nagenoeg gelijk. "Het is belangrijk om het deeg lang genoeg te laten rusten," vertelt Olf, "voor een kniepertie gebruiken we een balletje deeg van 12 gram, dan krijgt iedereen een koekje van dezelfde omvang en krijg je geen boze gezichten." En dat er wat minder suiker in zit maakt het kniepertie volgens Olf niet minder kniepertie.

Knieperties over

Ook dit jaar heeft het duo weer een grote partij knieperties gebakken, maar door de corona zijn ze nu bijna niet aan de man te brengen. Olf en Harma hopen in de loop van januari alsnog de koekjes te kunnen verkopen.

Zoek het uit!

Heb jij ook een vraag? Stuur deze dan in naar Zoek het uit!