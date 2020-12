Assenaren stapten massaal over van zorgverzekeraar

In 2019 stapte 10,5 procent van de inwoners van Assen over van zorgverzekeraar. Alleen in Amersfoort (11,3 procent) en IJsselstein (10,6) gebeurde dat relatief gezien vaker. In Drenthe is er geen gemeente die in de buurt komt van de cijfers van Assen.

Minima verhuizen naar Univé

In Assen speelt mee dat mensen met een laag inkomen de mogelijkheid hadden te kiezen voor een andere gemeentepolis (een goedkope zorgverzekering). Een jaar geleden sloot Assen een overeenkomst met zorgverzekeraar Univé, terwijl de minima daarvoor bij Zilveren Kruis terechtkonden.

Tot en met 31 december is het nog mogelijk om je huidige zorgverzekering stop te zetten, of om je pakket te wijzigen. Vervolgens heb je tot 1 februari 2021 om een andere verzekeraar te vinden. Tijdens het afgelopen 'overstapseizoen' koos 6,5 procent van de Nederlanders voor een andere verzekeraar. In 2018/2019 gold dat nog voor zeven procent van alle verzekerden.